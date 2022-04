Pronostic Montpellier Brest : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Montpellier s'offre Brest

En grande forme en fin d'année 2021, Montpellier n'a pas connu la même réussite pour entamer 2022. En effet, les Héraultais ont accumulé les défaites (6 en 9 journées). Cette mauvaise passe a fait glisser le club en 11position. Cependant, le MHSC ne devrait pas connaître le moindre problème pour se sauver avec ses 14 points d'avance sur le premier relégable. Depuis quelques journées, Montpellier semble relever la tête avec notamment un match nul face à Nice (0-0) au cours duquel Savanier a raté un penalty. Ensuite, lors de la dernière journée, les hommes de Dall'Oglio se sont imposés sur la pelouse de Bordeaux (2-0) grâce à des réalisations de Wahi et Mollet. Lors de ce match, le club héraultais a été sanctionné de deux cartons rouges directs pour Cozza et Ristic qui manqueront donc la réception de Brest. Malgré sa double infériorité numérique, Montpellier a su garder ce score grâce à l'excellente partie de son portier Omlin.

En face, un homme connaît particulièrement bien le stade de la Mosson, Michel der Zakarian. Joueur puis entraineur du MHSC, MDZ a quitté le club à l'intersaison pour rebondir à Brest tandis que l'entraîneur brestois Dall'Oglio partait à... Montpellier. Auteur d'une entame catastrophique cette saison, le club breton a rebondi pour grimper à la 13place de Ligue 1. Actuellement, les Brestois possèdent un matelas de 8 points d'avance sur la zone de relégation. Lors du dernier mercato, Brest s'est fait prêter un attaquant uruguayen par l'Inter Milan, Satriano. Le nouvel arrivé avait réussi ses débuts avant de perdre de sa superbe lors des derniers matchs, à l'image de l'ensemble du club brestois. Surclassé à domicile par Marseille (1-4), le club breton s'est ensuite incliné sur la pelouse d'une formation d'Angers (0-1) qui restait sur une série de 7 défaites consécutives. A domicile et boosté par son succès à Bordeaux, Montpellier devrait pouvoir enchaîner face à des Brestois moins bien ces derniers temps.