Pronostic Monaco Shakhtar Donetsk : Analyse, cotes et prono du barrage aller de la Ligue des champions

Monaco a les poules de C1 dans le viseur

Un Shakhtar pas forcément imprenable

Monaco avec sa grosse équipe

Les compos probables :

Monaco peut prendre un bon départ à domicile

Trois ans après sa dernière participation à la Ligue des champions, l'AS Monaco n'a jamais semblé aussi près de pouvoir retrouver la plus belle des compétitions. Elle n'est en effet plus qu'à 180 minutes de pouvoir refaire parti du gratin européen après avoir passé, ces dernières semaines, le premier obstacle représenté par le Sparta Prague. Facile vainqueur en République Tchèque (0-2), le club de la Principauté a ensuite terminé le travail à domicile la semaine dernière (3-1). C'est en revanche plus délicat en championnat pour les hommes de Niko Kovac. Accrochés d'entrée par le FC Nantes (1-1), ils ont été surpris vendredi soir par le FC Lorient (1-0) et ont donc déjà pris du retard sur le PSG notamment dans la course pour le titre.Troisième de sa poule l'an dernier derrière le Real Madrid et le Borussia Mönchengladbach mais devant l'Inter, le Shakhtar Donestk avait ensuite été reversé en C3 où, après avoir pu se défaire du Maccabi Tel Aviv en 16de finale, il avait vu sa route s'arrêter contre l'AS Roma (double défaite à l'aller et au retour). En championnat d'Ukraine, les Taupes ont perdu leur titre, après avoir remporté 4 championnats nationaux consécutivement, débordées par la puissance du Dynamo Kiev. Ils ont donc dû se contenter de la 2place qui leur a tout de même permis de jouer ces qualifications pour la C1. Lors de leur entrée en lice dans ces éliminatoires, ils ont tout de même pu venir à bout de Genk après avoir gagné le match aller (1-2) et le retour (2-1). Cependant, ils ont connu un petit pépin en championnat en s'inclinant sur leur terrain face à Oleksandria il y a 10 jours (défaite 1-2), un adversaire loin d'avoir les qualités dont peuvent disposer les Monégasques.Loin d'être aussi omniprésente sur le marché des transferts à l'inverse des dernières années, l’AS Monaco a tout de même pu réaliser quelques bonnes pioches cet été en recrutant le portier remplaçant du Bayern Munich Nübel, l'ailier néerlandais Boadu (qui avait sorti les Bleuets de l'Euro avec un doublé), l'attaquant international espoirs Jakobs, et le milieu brésilien Lucas qui n'avait pas réussi à s'imposer avec l'Olympique Lyonnais. Toutes ces recrues postulent à une place de titulaire pour cette rencontre mais pour ces matchs de C1, Niko Kovac privilégie à l'avant son association Ben Yedder - Volland qui a particulièrement bien fonctionné l'an passé. Au milieu de terrain, le duo Fofana - Tchouaméni semble lui aussi indéboulonnable pour les matchs européennes. Le Shakhtar, de son côté, s'appuie plus que jamais sur une forte délégation brésilienne tout de même privée du milieu Pedrinho qui est blessé en ce moment. Tout juste arrivé en Ukraine, le Burkinabé Lassina Traoré (ex-Ajax) s'impose déjà comme le leader d'attaque avec déjà 4 buts inscrits en 6 rencontres.Nübel - Sidibé, Badiashile, Disasi, Ciao Henrique - Gelson Martins, Tchouaméni, Fofana, Golovin - Ben Yedder, Volland.Trubin - Dodo, Kryvtsov, Marlon, Ismaily - Maycon, Stepanenko - Tete, Sudakov, Salomon - Traoré.Plutôt intéressants lors de sa double confrontation face au Sparta Prague, les Monégasques semblent avoir fait de ces éliminatoires leur priorité en ce début de saison au détriment de leurs résultats en championnat. Pour cette partie, le technicien Niko Kovac devrait aligner son 11 type qui semble tout de même supérieur à celui proposé par son homologue ukrainien. Ce match aller est important pour Monaco qui aura ensuite un dur et long déplacement à négocier en Ukraine. A domicile, les joueurs du Rocher pourraient donc réussir à prendre le dessus au terme d'une rencontre qui pourrait voir ces deux équipes, particulièrement tournées vers l'avant et moins performantes sur le plan défensif, trouver la faille.