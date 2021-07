Pronostic Mexique France : Analyse, cote et pronostic du match des Jeux Olympiques

La France assume son statut face au Mexique

L’équipe de France retrouve les Jeux Olympiques pour la première fois depuis 1996, où elle s’était inclinée contre le Portugal en quart de finale. Les Tricolores doivent cette qualification à leur parcours lors de l’Euro espoirs en 2019, en atteignant le dernier carré. Récemment, les Bleuets ont participé aux championnats d’Europe, où après avoir fini seconds de leur poule, les protégés de Sylvain Ripoll se sont fait surprendre par les Pays-Bas en quart de finale. Le technicien français pensait pouvoir s’appuyer sur certains de ces éléments pour aller à Tokyo, mais a fait face au refus de nombreux clubs de libérer leurs joueurs. Le sélectionneur s’est adapté et peut tout de même compter sur une équipe compétitive. Autorisée à faire jouer 3 éléments de plus de 23 ans, Ripoll a porté son choix sur trois éléments offensifs, à savoir Pierre-André Gignac, Téji Savanier et Florian Thauvin. Ces trois hommes sont connus pour leur envie de vaincre et devraient porter leurs jeunes partenaires comme les Nordin, Kolo Muani, Tousart, Saliba ou Bernardoni. En préparation, les Espoirs français ont dominé la Corée du Sud (2-1) sur des réalisations de 2 remplaçants, Kolo Muani et Mbuku.chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Mexique n’est pas à prendre à la légère car il s’était signalé en 2012 en remportant les JO de Londres face au Brésil de Neymar, Hulk, Oscar, Thiago Silva ou Ganso. En revanche, les Mexicains n’ont pas su enchainer en 2016 avec une élimination dès les phases de poule. Cette sélection mexicaine est en confiance et a remporté le tournoi de qualification olympique de la Concacaf en mars dernier. Cette équipe mexicaine regorge de talents, à l’image de leur numéro 10, Diego Lainez, seul joueur à évoluer en Europe de la liste. Le sélectionneur mexicain a choisi trois excellents éléments de plus de 23 ans, avec l’expérimenté portier Guillermo Ochoa, passé par Ajaccio, l’intéressant milieu de terrain Luis Romo, auteur d’une très belle saison à Cruz Azul et le buteur Henry Martin, très efficace dans la surface adverse. Le jeune Alexis Vega est également un des hommes à suivre lors de ce tournoi. Dans un match pas si simple que cela, l’équipe de France devrait pouvoir compter sur l’expérience de ses 3 plus de 23 ans pour accrocher un succès et lancer de la meilleure des manières leur campagne des Jeux Olympiques.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic Mexique – France détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !