Pronostic Mayence Augsbourg : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Mayence plus solide qu'Augsbourg

Dans le cadre de la 9journée de Bundesliga, Mayence reçoit Augsbourg dans un match important dans la 2partie de tableau. A l'heure actuelle, Mayence se trouve en 11position avec 4 points d'avance sur le premier relégable, qui n'est autre que Augsbourg. Les hommes de Svensson sont dans un passage compliqué de 4 journées sans la moindre victoire, avec un nul concédé face à Fribourg et surtout 3 revers consécutifs face au Bayer Leverkusen, l'Union Berlin et le Borussia Dortmund. Mayence veut profiter de la réception d'une équipe d'Augsbourg en difficulté pour se donner de l'air sur la relégation. Depuis le départ de saison, Mayence se montre plutôt solide à domicile avec une seule défaite concédée face à l'Union Berlin (1-2). Lors de ses autres rencontres à la maison, la formation allemande s'est imposée face à Leipzig (1-0) et Greuther Furth (3-0), pour un nul face à Fribourg (0-0). En face, Augsbourg a débuté cette nouvelle saison avec 4 matchs sans la moindre victoire. Ensuite, les partenaires de Caligiuri ont finalement réussi à décrocher leur premier succès à domicile face au Borussia Mönchengladbach (1-0) grâce à Niederlechner. Les joueurs d'Augsbourg ne sont pas parvenus à enchaîner puisqu'ils se sont inclinés deux fois consécutivement face à Fribourg (3-0) et Dortmund (2-1). Lors de la dernière journée, Augsbourg a dû se contenter d'un nul contre l'Arminia Bielefeld (1-1), relégable. Incapable de gagner un match en déplacement, Augsbourg devrait avoir encore du mal à Mayence, solide à domicile et qui devrait au minimum accrocher le nul.