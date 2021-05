Pronostic Manchester United Leicester : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Manchester United fait douter Leicester

En s'imposant ce week-end à Villa Park face à Aston Villa (1-3), Manchester United a repoussé encore un peu le sacre de Man City. Lesvont vivre une fin de saison particulièrement chargée puisqu'après s'être qualifié en finale de C3 contre la Roma (8-5 en cumulé) jeudi dernier et s'être imposé en Premier League face aux, les Mancuniens vont successivement affronter Leicester et Liverpool à quelques jours d'intervalle. Les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer sont actuellement calés en 2position du classement et devraient y rester mais United prend plaisir à retarder le titre de City et va vouloir mettre les hommes de Guardiola sous pression en s'imposant face à Leicester. En cette fin de saison, Man U peut compter sur les excellentes formes de Greenwood et de Cavani. Les deux attaquants ne cessent de marquer au contraire d'un Marcus Rashford, nettement plus discret, qui reste sur 7 matchs sans le moindre but. De son côté, Leicester est en position favorable pour participer à la prochaine Ligue des champions. En effet, lescomptent 5 points d'avance sur West Ham, 5, et 6 sur Liverpool, 6. Cependant, les Reds ont un match de retard à disputer face à Man U ce jeudi. Sorti du Top 4 lors de la dernière journée l'an passé, Leicester ne veut pas revivre une telle désillusion. De plus, lesfont face à un calendrier démentiel puisqu'ils vont successivement affronter Manchester United, Chelsea et Tottenham, lors des 3 dernières journées. Avec une équipe de Liverpool qui pourrait revenir à 3 points, la bande à Rodgers se doit de prendre des points pour ne pas revivre la mésaventure de la saison passée. La performance du week-end dernier n'a pas rassuré les supporters despuisque leurs protégés se sont inclinés à domicile face à Newcastle (2-4). Dans le dur, Leicester pourrait s'incliner une nouvelle fois face à United qui reste sur 5 victoires consécutives à la maison toutes compétitions confondues.