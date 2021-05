Pronostic Manchester United Fulham : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Manchester United se reprend face à Fulham

Assuré de finir dans les 4 premiers de Premier League, Manchester United est tourné vers sa finale d'Europa League face à Villarreal. L'accumulation des matchs depuis le début de saison se fait ressentir pour les. En effet, les Mancuniens ont perdu 3 de leurs 4 dernières rencontres face à la Roma lors de la demi-finale retour de C3, et lors des deux dernières journées de Premier League face à Leicester et Liverpool. Avec 4 matchs disputés en une semaine, Ole Gunnar Solskjaer avait décidé d'effectuer une vaste revue d'effectif face à Leicester. Lesen ont profité pour s'imposer et conforter leur place dans le Top 4. Pour la réception de Liverpool, le coach norvégien avait aligné une formation proche de son XI type. Bien partis, les Mancuniens se sont pourtant une nouvelle fois inclinés à domicile face à des Reds très entreprenants (2-4). A moins de 10 jours de leur finale d'Europa League, Man U doit retrouver la confiance.

De son côté, Fulham fait une nouvelle fois l'ascenseur. En effet, promus en début de saison, lessont condamnés à la Championship depuis leur défaite de la semaine passée face à Burnley (0-2). Marqué par cette nouvelle relégation, Fulham a subi une lourde défaite au St Mary Stadium face à Southampton (3-1). Dans le dur lors des dernières journées, les londoniens ont perdu leurs trois derniers matchs avec deux buts d'écart face à Chelsea, Burnley et Southampton. Condamné, Fulham devrait subir une nouvelle large défaite face à une équipe de Manchester United qui veut se préparer au mieux pour sa finale d'Europa League.