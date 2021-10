Pronostic Manchester United Everton : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Manchester United enchaîne face à Everton

Avec son recrutement XXL avec les arrivées de Varane, Sancho mais surtout de Cristiano Ronaldo, Manchester United vise le titre en Premier League. Auteur d'un début de saison assez bon, lesoccupent pourtant la 4place du championnat avec un seul point de retard sur le leader Liverpool, qui reçoit Man City lors de cette même journée. Le week-end dernier, les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer se sont inclinés à Old Trafford face à une formation d'Aston Villa entreprenante et logiquement récompensée. Déjà battu en Ligue des Champions par les Young Boys de Berne et éliminé de la Carabao Cup par West Ham, Man U et surtout OGS jouaient gros cette semaine lors de la réception de Villareal. Le coach norvégien peut remercier David de Gea, exceptionnel, et Cristiano Ronaldo buteur dans le «» mais aussi les attaquants du Sous-Marin jaune pour leur maladresse. En effet, le Théâtre des rêves a vécu un petit miracle ce mercredi avec la victoire de ses protégés. Largement dominé par une séduisante équipe de Villarreal, United a fait son retard sur un coup de pied arrêté parfaitement négocié par le duo Fernandes – Telles. Ensuite, comme une ritournelle d'un vieux tube bien connu, CR7 est sorti de sa boîte pour offrir une victoire précieuse à United sous les yeux ravis de son ancien mentor Ferguson (2-1).Ce samedi, les Red Devils jouent gros en championnat face à une formation d'Everton bien en place. En effet, les Toffees comptent le même nombre de points que Manchester et se trouvent en 5position du classement général. Les hommes de Rafa Benitez ont profité d'un calendrier favorable pour emmagasiner des points, puisque les 2 principaux adversaires affrontés depuis le début de saison étaient Aston Villa et Brighton. Privés de Calvert-Lewin et Richarlison le week-end dernier, Everton s'en est remis au duo Townsend – Doucouré pour se défaire de la lanterne rouge Norwich (2-0). Pour ce déplacement, les deux principaux attaquants d'Everton sont encore absents, ce qui sera sans doute davantage pénalisant face à Man U que face à Norwich. Relancé par son succès inespéré face à Villarreal, Manchester United devrait se défaire d'Everton, encore à domicile.