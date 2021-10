Pronostic Manchester United Atalanta : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Manchester United au défi de l’Atalanta Bergame

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 11 autres sites vous permettent de parier sur ce Manchester United - Atalanta :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Finaliste de la dernière Europa League, Manchester United a décidé de se renforcer considérablement lors du dernier mercato en attirant notamment Raphaël Varane, Jadon Sancho et surtout Cristiano Ronaldo pour remporter un trophée à la fin de la saison. Surpris d’entrée en Suisse par les Young Boys de Berne (2-1) alors qu'ils ont été réduits à 10 contre 11 après avoir menés au score, lespeuvent s’estimer miraculés après le succès obtenu face à Villareal (2-1) lors de la deuxième journée de groupe. En effet, les partenaires de Paul Pogba ont été submergés par le sous-marin jaune mais nous ont ressorti le vieux tube du « Fergie Time » avec une réalisation décisive et cruciale de Ronaldo dans le temps additionnel. Néanmoins, cette performance ne masque pas les carences actuelles des hommes de Solskjaer qui viennent d’aligner plusieurs contre-performances en Angleterre. Eliminé de la Carabao Cup par West Ham, United s’est incliné à domicile face à Aston Villa (0-1) avant de concéder le nul face à Everton (1-1). Le week-end dernier, Man U pouvait se racheter en déplacement à Leicester mais a sombré, à l’image d’un Harry Maguire complétement dépassé. La seule note positive de cette rencontre est le retour de Marcus Rashford, auteur d’un but.enchezavec le code SOFOOT⇒ ⇒⇐ ⇐L’Atalanta est désormais un visage familier de la scène européenne. Pour ce nouvel exercice, laa lancé sa campagne en allant chercher un nul à Villareal au terme d’une rencontre agréable et ouverte (2-2). Les hommes de Gasperini ont bonifié ce point à domicile face aux Young Boys de Berne grâce à une réalisation du récent champion d’Europe, Pessina, qui est le premier joueur italien à inscrire un but en LDC pour le club bergamasque. Sur le plan national, l’Atalanta est actuellement en 6e position avec seulement 3 points de retard sur le 3, l’Inter. Porté par un Illicic de gala, la Dea s’est facilement imposée à Empoli le week-end dernier (1-4) et a fait le plein de confiance avant ce déplacement en Angleterre. Réputé pour son football offensif, le club bergamasque veut profiter du passage compliqué des hommes de Solskjaer pour ramener un résultat. Mais à domicile et porté par un Cristiano Ronaldo toujours incroyable (et encore plus en C1 avec un but marqué sur chacun des 2 matchs), Manchester United devrait réagir lors de la réception de l’Atalanta en obtenant au moins le nul dans un match ouvert avec des buts de chaque côté.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Manchester United - Atalanta encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !