Pronostic Manchester City Leicester : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Un Manchester City sur un rythme effréné avant Leicester

Impressionnant la saison dernière, Manchester City avait remporté la Premier League et la Carabao Cup mais avait aussi atteint la finale de la Ligue des Champions face à Chelsea. Pour viser plus haut, Guardiola a recruté Jack Grealish lors de l'intersaison. Le Villan réussit une entame correcte avec son nouveau club mais vient d'être sanctionné par son club, tout comme Phil Foden, pour être sorti après le large succès sur Leeds (7-0). Les Citizens sont impressionnants avec 8 victoires consécutives en Premier League dont 5 se sont finis sur des clean sheets. Le week-end dernier, malgré une équipe de Newcastle valeureuse, City s'est imposé tranquillement à St James Park (0-4). De plus, dans une période marquée par la propagation du Covid qui a fortement touché les clubs anglais, City a été épargné et entame cette fin d'année très chargée avec quasiment l'intégralité de son effectif.

De son côté, Leicester sort de deux très belles saisons sous les ordres de Brendan Rodgers. Les Foxes ont par deux fois été proche de décrocher une place en Ligue des Champions, avant de finalement échouer en 5e position. Pour ce nouvel exercice, les partenaires de Jonny Evans rencontrent des difficultés et se trouvent seulement en 9e position avec 10 points de retard sur les places qualificatives pour la Ligue des Champions. L'absence de Wesley Fofana, exceptionnel pour sa 1re saison en PL, est certainement préjudiciable dans les résultats des Foxes qui ont beaucoup de forfaits en défense. Battu sur la pelouse d'Aston Villa (2-1), Leicester s'est ensuite repris à domicile en dominant une équipe de Newcastle (4-0) dans le dur. Ensuite, touchés par plusieurs cas de Covid, les Foxes ont vu leur match face à Everton être reporté. En milieu de semaine, Leicester a laissé passer une belle opportunité de se qualifier pour les demi-finales de la Carabao Cup en s'inclinant aux tirs aux buts face à Liverpool, en ayant mené de 2 buts (score final 3-3). Exceptionnel depuis de nombreuses semaines, City devrait s'imposer à domicile face à Leicester dans une nouvelle affiche avec plus de deux buts.