Pronostic Manchester City Club Bruges : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Manchester City comme à l'aller face au Club Bruges

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Profitez d'un 1er pari remboursé de 100€ chez PokerStars Sports

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 11 autres sites vous permettent de parier sur ce Manchester City Club Bruges :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Champion d’Angleterre et finaliste de la Ligue des Champions en titre, Manchester City est attendu comme l’un des grands favoris de cette nouvelle campagne européenne. Les hommes de Guardiola sont tombés dans une poule relevée qui comprend également le PSG, Leipzig et le Club Bruges. Après une excellente entame avec un large succès face au club allemand (6-3), City s’est fait surprendre au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain, bien en place tactiquement (2-0). Il y a 15 jours, les Citizens ont parfaitement réagi en surclassant le Club Bruges (1-5) lors du match aller. Deuxième de ce groupe A, City pourrait faire un grand pas vers la qualification en s’imposant à l’Etihad face au club belge. Au niveau national, la bande à Guardiola reste sur deux contre-performances avec d'abord une élimination en 8de finale de la Carabao Cup face à West Ham lors de la séance de tirs aux buts. Et ensuite, en Premier League, City a connu une désillusion à domicile face au Crystal Palace de Patrick Vieira en s’inclinant (0-2), alors que Pep Guardiola avait aligné sa meilleure équipe du moment. Ce revers pousse la formation mancunienne en 3position du championnat avec 5 points de retard sur Chelsea. Pour la réception de Bruges, le coach catalan pourrait effectuer quelques rotations avec les incorporations des Sterling, Zinchenko, Gundogan, Mahrez ou Stones.enchezavec le code SOFOOT⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Club Bruges est pas mal dans cette nouvelle campagne européenne. Pour débuter, les joueurs de Philippe Clément ont livré une très belle prestation à domicile face au PSG (1-1). Ensuite, le Club Bruges est allé s’imposer à Leipzig (1-2), avant donc de subir la loi de City (1-5). Avec 4 points, la formation belge peut toujours se qualifier mais se doit de prendre des points ce mercredi en Angleterre. En Jupiler League, les Brugeois sont en chasse de l’Union Saint-Gilloise qui domine actuellement le championnat avec deux points d’avance. Le week-end dernier, Bruges a assuré l’essentiel en dominant Saint-Tronc (1-2) avec un doublé de Bas Dost. Le buteur néerlandais en difficulté depuis son arrivée vient de signer deux doublés consécutifs et apporte des solutions nouvelles devant pour un Club Bruges qui ne manque pas talent offensif (Lang, Vanaken, De Ketelaere...). Même si Bruges pourrait une nouvelle fois marquer (comme sur tous ses matchs depuis le début de saison), City a montré lors du match aller qu’il évoluait un cran au-dessus et devrait s’imposer tranquillement face à une formation belge qui devrait subir le réveil des Citizens après 2 revers consécutifs.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous avez le droit à un premier pari remboursé de 100€- Misez votre premier pari de 100€ sur ce match et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€ en pari gratuitavecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "20RDJ"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic Manchester City Club Bruges encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !