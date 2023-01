Pronostic Majorque Celta Vigo : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Majorque solide à domicile face au Celta Vigo

La 18e journée de Liga s’ouvre avec une affiche entre Majorque et le Celta Vigo qui concerne la seconde partie de tableau. La formation située dans les Baléares se trouve dans le ventre mou à la 10place. Les Bermellones possèdent un matelas d’avance sur la zone de relégation de 6 unités. Depuis la reprise, Majorque a remporté un seul match de Liga sur son terrain face à Valladolid (1-0) et s’est incliné à 2 reprises en déplacement sur les pelouses de Getafe (2-0) et Osasuna (1-0). Après avoir dominé Autol, l’Union et Pontevedra en Copa del Rey, la formation de Javier Aguirre a vu son parcours s’arrêter sur la pelouse de la Real Sociedad (1-0) en milieu de semaine. Désormais, Majorque peut se focaliser sur son seul objectif qui est le maintien. Pour cela, Aguirre compte sur le Kosovar Muriqi, auteur de 8 buts depuis l’entame de cette saison, et préservé en Coupe du Roi.(Déposez 100€ et misez avec 200€)⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Celta Vigo flirte depuis plusieurs saisons avec la zone de relégation mais parvient toujours à s’en sortir. Actuellement, le Celta n’est pas au mieux et se contente de la 16place avec seulement 1 point d’avance sur la zone de relégation. Depuis quelques semaines, le club galicien s’est montré plus performant avec 4 journées de Liga sans la moindre défaite. Les partenaires d’Iago Aspas se sont imposés contre Elche et ont signé 3 matchs nuls face au Rayo Vallecano, le FC Séville et le week-end dernier contre Villareal. Homme fort du Celta depuis plusieurs saisons, Aspas affiche encore 8 buts au compteur. Majorque, qui n'a plus perdu depuis 3 matchs, à domicile devrait décrocher au moins le nul face à une formation du Celta qui gagne peu (seulement 4 victoires cette saison).- Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de Bonus) sur ce pari et tentez de gagner(324€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.- Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de Bonus) sur ce pari et tentez de gagner(400€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Majorque Celta Vigo détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !