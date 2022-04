Pronostic Lyon Bordeaux : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lyon - Bordeaux : Les Girondins profitent des problèmes lyonnais

Lyon va-t-il signer une saison blanche ? Distancé en Ligue 1 avec sa 10place actuelle, l'OL vient de se faire sortir aux portes du dernier carré de l'Europa League. Comme souvent cette saison, les Lyonnais ont gâché lors de leur 1/4 de finale face à West Ham. A 11 contre 10 pendant une grande partie du match aller, ils n'avaient pas su l'emporter (1-1). Avant de sombrer à domicile au retour lors d'un non match de leur part (0-3). En championnat, malgré son classement pour l'instant décevant, Lyon reste sur 3 matchs sans défaite, mais l'OL a fait 2 nuls à Reims et Strasbourg, et a seulement arraché la victoire en fin de match face à Angers lors de sa dernière réception en Ligue 1 (3-2).

Lanterne rouge à l'orée de la dernière journée, Bordeaux est passé 19grâce à sa victoire obtenue dimanche dernier face à Metz. Malgré l'ouverture du score messine, les Girondins ont su renverser la vapeur pour l'emporter (3-1) grâce notamment à des buts de Niang et Hwang Ui-Jo. Cette force mentale avait déjà été aperçue la journée précédente, avec ce nul accroché dans le Nord face à Lille (0-0) à 10 contre 11 pendant 60 minutes. Revenu tout près de Saint-Etienne et Clermont, Bordeaux doit se servir de ces deux matchs pour venir embêter une équipe de Lyon qui a sans doute pris un gros coup sur la tête jeudi. De plus, certains ultras lyonnais ont annoncé qu'ils ne viendront pas soutenir leur équipe ce dimanche.