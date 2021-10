Pronostic Lorient Bordeaux : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un Lorient solide face à Bordeaux

Englué dans la lutte pour le maintien l'an passé, le FC Lorient se montre solide depuis le départ de ce nouvel exercice. En effet, les Merlus n'ont perdu que deux matchs depuis le début de cette nouvelle saison, face à Montpellier (3-1) et contre Marseille (4-1) le week-end dernier. Face aux Phocéens, les Lorientais avaient ouvert le score mais ont ensuite craqué en seconde période face aux assauts olympiens. Néanmoins, cette lourde défaite ne doit pas faire oublier l'excellente tenue du club lorientais depuis le début de saison et notamment à domicile. En effet, dans son stade du Moustoir, le club breton est invaincu avec trois succès convaincants face à Monaco, Lille et Nice. En revanche, les Merlus ont été tenus en échec par le Clermont Foot Auvergne lors de leur dernière réception (1-1). En comptant les matchs de la fin de saison passée, Lorient a tout de même remporté 7 de ses 8 derniers matchs. Avec Laurienté et Moffi, le club breton possède des éléments capables de faire la différence à tout moment.

En face, Bordeaux a vécu des heures compliquées lors de l'intersaison, où le club a été tout proche d'une relégation administrative. Mal parti en Ligue 1 avec plusieurs performances insuffisantes, le club girondin a décroché son unique succès de la saison face une équipe stéphanoise en grande souffrance. Depuis cette victoire, les Bordelais se sont montrés nettement plus solides avec 3 nuls lors des 4 dernières journées, face à Montpellier, Rennes et Nantes. Ces prestations ne permettent pas aux hommes de Petkovic de prendre de l'air sur la zone de relégation, puisqu'ils ne comptent que deux points de plus que Metz, premier relégable. Intraitable dans son stade du Moustoir, Lorient devrait au moins accrocher le match nul face à Bordeaux.