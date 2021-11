Pronostic Lille Nantes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un Lille – Nantes avec des buts de chaque côté

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 11 autres sites vous permettent de parier sur ce Lille Nantes :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Champion surprise la saison passée devant le Paris Saint-Germain, Lille devrait connaître un exercice plus compliqué. En effet, le grand architecte du titre, Christophe Galtier, est parti rejoindre l’OGC Nice. De plus, les Lillois ont surperformé l’an passé et ont laissé énormément d’énergie dans leur conquête du titre. Ajoutons que le club nordiste doit désormais enchaîner les matchs à haute intensité tous les 3 jours. Ces raisons expliquent en grande partie la 12place des hommes de Gourvennec en L1. Les Lillois ont pourtant montré des choses intéressantes lors des dernières journées mais souffrent pour s’imposer. Les prestations offertes contre le PSG ou Monaco auraient mérité d’être récompensés. Le week-end dernier, les Dogues ont rapidement mené au Stade Louis II face à l’AS Monaco mais se sont fait rejoindre au score en fin de match alors qu’ils étaient en supériorité numérique (2-2). Ces points laissés en route coûtent chers. En revanche, la formation nordiste réalise une excellente campagne de Ligue des Champions où ses deux victoires consécutives face à Séville (1-2) et Salzbourg mardi (1-0) les ont placées en tête de leur groupe. Un homme n’est pas étranger à ces bons résultats, le buteur Jonathan David, auteur de 12 réalisations toutes compétitions confondues et par ailleurs meilleur buteur de ligue 1. C'est lui qui a marqué l'unique but lillois en Ligue des Champions mardi.chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le FC Nantes a connu une saison dernière nettement plus compliquée à devoir lutter pour son maintien. Les Canaris sont parvenus à leur objectif mais sont passés par les barrages face à Toulouse. Bien mieux partis lors de ce nouvel exercice, les Canaris occupent la 11place. Performant à la Beaujoire, Nantes l’est nettement moins en déplacement. En effet, la formation de Loire-Atlantique a seulement décroché 5 points loin de ses bases grâce à une victoire à Angers et des nuls contre Bordeaux et Monaco. Le week-end dernier, les hommes de Kombouaré se sont inclinés chez un Paris Saint-Germain supérieur (3-1) malgré la réduction du score de Randal Kolo Muani. Boosté par son succès en Ligue des Champions, Lille devrait prendre des risques mais pourrait également payer la fatigue de son match de milieu de semaine. Cette rencontre entre deux formations joueuses devrait nous offrir des buts de chaque côté comme lors des 4 dernières rencontres du LOSC en Ligue 1.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.avecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Lille Nantes détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !