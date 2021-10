Pronostic Lille Brest : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lille se reprend face à Brest

Champion de France en titre, Lille connaît une entame de Ligue 1 délicate. Seulement onzième, la formation nordiste semblait avoir trouvé son rythme de croisière ces dernières semaines avec des victoires convaincantes face à l'Olympique de Marseille (2-0) ou sur la pelouse de La Meinau face à Strasbourg (1-2), mais a connu un coup d'arrêt lors de la dernière journée. En effet, le LOSC s'est incliné sur la pelouse du promu clermontois (1-0) dans un match où les Nordistes ont manqué de tranchant offensif. Depuis le début de saison, seul le Canadien Jonathan David semble évoluer au niveau qui était le sien l'an passé (déjà 6 buts en Ligue 1). Depuis sa défaite face à Nice pour sa première à Pierre-Mauroy, le club nordiste s'est repris à domicile où il est invaincu en Ligue 1 lors des dernières réceptions avec 3 succès obtenus face à Montpellier, Reims et Marseille. En milieu de semaine, les Lillois n'ont pas eu la même réussite en Ligue des Champions malgré un bon match face à Séville (0-0). En face, le Stade Brestois lutte pour son maintien en Ligue 1. Le club breton se trouve actuellement à l'avant-dernière position du classement avec 5 points pris. Les hommes de Michel der Zakarian accusent 3 points de retard sur le 1non relégable, Bordeaux. A l'instar de Saint-Etienne, Brest n'a toujours pas décroché le moindre succès depuis le début de saison et s'est contenté de quelques nuls, comme celui obtenu à domicile le week-end dernier face à Reims (1-1). Menés au score, les Bretons ont recollé sur une réalisation d'Honorat. Les Brestois se montrent intéressants offensivement puisqu'ils ont au moins inscrit un but dans chaque rencontre, mais ils en ont encaissé aussi au moins un lors de toutes les journées disputées. Solide devant son public, Lille devrait profiter de la venue d'une formation brestoise dans le dur pour se relancer.