Pronostic Lens Troyes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lens se relance à domicile face à Troyes

Promu l’an passé, le Racing club de Lens avait réalisé une excellente saison qui lui avait permis de lutter longtemps pour les places européennes avant de devoir céder lors des dernières journées. Pour ce nouvel exercice, les Sang et Or poursuivent sur la même dynamique en proposant un jeu très plaisant, qui ravit les observateurs. En plus d’un jeu très intéressant, Lens accumule les points et se trouve en 4position, avec 21 points au compteur, soit deux de moins que le dauphin niçois. Le week-end passé, les Lensois se sont inclinés au Groupama Stadium face à l’Olympique Lyonnais (2-1), mais ont montré un beau visage. Le coach lyonnais a même avoué que son équipe ne méritait pas de gagner. De retour à Bollaert où ils ont remporté leurs 2 derniers matchs face à Metz (4-1) et Reims (2-0), la formation nordiste espère repartir de l’avant pour poursuivre sur son excellente dynamique et peut s’appuyer sur son collectif parfaitement huilé. Pour ce match, Haise va retrouver Ganago, mais qui sera peut-être seulement remplaçant pour son retour de blessure. L'ancien Niçois occupe la tête du classement des buteurs lensois avec 3 buts, comme Saïd et Kalimuendo.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Troyes a remporté la dernière Ligue 2 et a donc été promu dans l’élite. Les hommes de Laurent Batlles réalisent une entame correcte dans cette saison avec une 14e place. Les Troyens disposent d’une avance de 4 points sur le premier relégable, Brest, grâce à ses derniers bons résultats (2 victoires et 1 nul). Lors de la dernière journée disputée le week-end dernier, Troyes a posé de sérieux problèmes à des Rennais qui étaient sur une bonne dynamique (2-2). Arrivé dans les dernières heures du mercato, le champion du Monde français Adil Rami a inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs. L’ESTAC arrive en confiance avec trois matchs sans défaite avec notamment un succès obtenu à domicile face Nice. Devant son incroyable public de Bollaert, Lens devrait renouer avec la victoire face à une équipe troyenne valeureuse mais qui a tout de même perdu 2 de ses 3 derniers matchs.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavec, dont un 1er pari remboursé de 110€, en rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecUn Bonus ÉNORME de 200€ dont 150€ sur vos 1paris sportifs avecavecRetrouvez le Pronostic Lens Troyes détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !