Pronostic Lens Nîmes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lens ne lâche pas face à Nîmes

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport (au lieu de 100€ habituellement)

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Lens - Nîmes :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Promu cette saison, le Racing Club de Lens contrecarre les plans des ambitieux marseillais et rennais qui luttent pour une place européenne. Les hommes de Franck Haise réalisent une très belle saison et résistent pour l'instant au retour des Phocéens et Bretons. Actuellement, les Sang et Or occupent cette 5place tant désirée avec 1 point d’avance sur l’OM et 2 sur le Stade Rennais. Les Lensois sont sur une excellente dynamique de 12 rencontres de championnat sans la moindre défaite. Ce bon passage permet à Lens de pouvoir espérer décrocher un ticket pour une compétition européenne. Lors des dernières journées, les Lensois se sont imposés à Strasbourg (1-2), avant de faire un nul à Bollaert contre Lyon (1-1). Ensuite, les Sang et Or ont surclassé les Lorientais (4-1) avant d’être tenus en échec à Brest (1-1), dans un match marqué par plusieurs expulsions, dont celle du coach Franck Haise.chezau lieu de 100€ jusqu'au 28 avril⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Nîmes Olympique est toujours dans le coup pour le maintien, puisqu’il ne compte qu’un point de retard sur Lorient. De plus, les Gardois occupent la place de barragiste avec 3 points d’avance sur le FC Nantes. Dans cette fin de saison, les hommes de Plancque vont tenter de se sauver ou au moins accrocher cette place de barragiste qui leur offrirait une ultime chance de se maintenir. Depuis la prise de fonction de Pascal Plancque, les Crocos se montrent plus consistants avec 4 victoires, 4 nuls et 2 défaites lors des 10 dernières journées. En revanche, les derniers résultats sont moins encourageants avec une défaite à domicile face à Saint-Etienne (0-2) et des nuls contre deux autres adversaires directs Brest (1-1) et Strasbourg (1-1). Déterminés à conserver leur place européenne, les Lensois devraient s’imposer face à Nîmes.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic Lens Nîmes détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !