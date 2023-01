Pronostic Lens Auxerre : analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lens repart de l’avant face à Auxerre

Depuis son retour en Ligue 1, le Racing Club de Lens réalise de très bons exercices. Proche d'accrocher une place européenne lors des deux saisons précédentes, la formation nordiste est actuellement en 2position de Ligue 1 avec 6 points de retard sur le Paris Saint Germain et 2 d'avance sur l'Olympique de Marseille. Les Sang et Or avaient enchaîné 5 victoires consécutives avant la coupure Coupe du Monde pour s'installer à cette position. Lors de la reprise, les Lensois ont été tenus en échec à Nice (0-0). Ensuite, la bande à Franck Haise a signé une superbe prestation pour venir à bout du PSG à Bollaert (3-1) dans une ambiance spectaculaire. Cette performance est à signaler car à cette occasion les Lensois ont administré leur première défaite de la saison au club parisien. Sur la lancée de cet exploit, le Racing s'est logiquement qualifié pour les 16de finale de la Coupe de France en dominant les amateurs de Linas Montlhery (0-2). En milieu de semaine, le club nordiste a confirmé qu'il était moins performant en déplacement qu'à Bollaert où il a gagné tous ses matchs sa saison en étant accroché à Strasbourg (2-2) malgré un nouveau but d'Openda (9 buts déjà, meilleur buteur devant Sotoca et ses 6 buts). Les Lensois viennent d'ailleurs de faire signer le Strasbourgeois Thomasson.

En face, Auxerre a sombré en milieu de semaine à l'Abbé-Deschamps face à Toulouse (0-5). Ce revers est le 4consécutif après la déculottée enregistrée au Parc des Princes face au PSG (5-0) avant la trêve internationale, ainsi que les défaites concédées contre Monaco (2-3) et Nantes (1-0). Suite à cette accumulation de contre-performances, l'AJA s'enfonce dans la zone de relégation. 18de Ligue 1, le club bourguignon accuse 2 points de retard sur le premier non relégable, Ajaccio. L'arrivée de Christophe Pelissier n'a pour l'instant pas eu les effets escomptés puisque l'AJA n'arrive pas à décoller.