Pronostic Leipzig Fribourg : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Leipzig se replace face à Fribourg

Dans le cadre de la 14journée de Bundesliga, Leipzig reçoit Fribourg dans une rencontre très importante pour les places européennes. Après un départ laborieux, Leipzig s’est repris depuis que Marco Rose a pris les rênes de l’équipe. En effet, les partenaires de Forsberg sont invaincus lors des 11 dernières rencontres toutes compétitions confondues, avec un très bon bilan de 9 victoires pour 2 matchs nuls. Cette bonne passe a permis au club allemand de se qualifier pour les 8de finale de la Ligue des Champions en finissant en 2position de leur groupe. Lors de leur parcours, les coéquipiers de Simakan ont notamment battu le champion d’Europe en titre, le Real Madrid (3-2). En Bundesliga, Leipzig reste sur deux succès consécutifs face au Bayer Leverkusen (2-0) et le week-end dernier sur la pelouse d’Hoffenheim (1-3). En grande forme, Christopher Nkunku a une nouvelle fois de plus été décisif lors de ses 2 matchs. Le Tricolore, probable partant pour la Coupe du Monde, domine le classement des buteurs avec 11 réalisations en 13 rencontres.enchez(au lieu de 100€)⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Fribourg poursuit sur sa lancée. Auteur d’un excellent exercice l’an passé, la formation fribourgeoise occupe actuellement la 2place du championnat. Les hommes de Streich ont seulement perdu deux rencontres depuis le début de la saison toutes compétitions confondues, face à Dortmund et contre le Bayern Munich. Après sa victoire à Schalke, Fribourg s’est imposé contre le FC Cologne (2-0) le week-end dernier. Les Fribourgeois ont fait la différence au retour des vestiaires avec des réalisations de Jeong Woo-Yeong et de Gregoritsch. En plus de son excellent parcours en championnat, Fribourg s’est qualifié pour les 8de finale de l’Europe League en dominant son groupe devant le FC Nantes. Vainqueur de ses 7 derniers matchs à domicile, Leipzig dans une grande forme devrait être en mesure de s’imposer et de revenir sur son adversaire du soir.- Vous bénéficiez d'un bonus de 150€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 150€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 150€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 150€ !avecavecavecavecdès la fin du matchen EXCLU avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Leipzig Fribourg encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !