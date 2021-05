Pronostic Leicester Newcastle : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Leicester confirme face à Newcastle

Dans cette dernière ligne droite de la saison, Leicester a deux objectifs : le premier est d'assurer une place dans le Top 4, qualificatif pour la ligue des Champions, et le 2est de remporter la FA Cup face à Chelsea. En Premier League, lesoccupent la 3place avec 5 points d'avance sur West Ham. Marqué par son expérience de la saison passée, où il avait été éjecté du Top 4 lors de l'ultime journée, Leicester veut faire le plein de points dans son King Power Stadium comme il l'a fait sur quasiment tous les matchs (4 victoires sur ses 5 derniers matchs toutes compétitions confondues). Le week-end dernier, les Foxes ont perdu l'opportunité d'engranger deux points supplémentaires en concédant le nul à Southampton (1-1). En supériorité numérique quasiment toute la rencontre, lessont tombés sur de vaillants Saints qui avaient à cœur de se racheter de leur humiliation de la saison passée (0-9). Le Nigérian Kelehi Iheanacho s'est une nouvelle fois montré décisif en offrant le but à Jonny Evans.

De son côté, Newcastle a fait un grand pas vers le maintien en s'imposant consécutivement face à Burnley (1-2) et West Ham (3-2). Sur leur lancée, lesavaient été prendre un excellent point à Anfield face à Liverpool (1-1) grâce à une réalisation de Willock en toute fin de rencontre. Le week-end dernier, Newcastle a vu sa série de 4 matchs sans la moindre défaite s'arrêter sur sa pelouse face à Arsenal (0-2). Avec 9 points d'avance à 4 journées de la fin, lessont bien partis pour conserver leur place dans l'élite. Lancé dans la course au Top 4 et solide à domicile, Leicester devrait s'imposer face à Newcastle dans une rencontre avec plus d'un but.