Pronostic Leicester Fulham : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Alors que Leicester jouait l'Europe ces dernières années, le club est désormais en deuxième partie de tableau de Premier League (13). Jouant le maintien en début de saison, lesavaient tout de même mieux fini avant le Mondial avec 4 victoires en 5 journée de championnat. Cela a mal redémarré en revanche pour les hommes de Brendan Rodgers qui viennent de perdre leurs deux rencontres de reprise en PL, face à Newcastle à domicile (0-3) et contre Liverpool à Anfield(1-2). Il faut tout de même signaler que face aux Reds, lesn'ont cédé que sur deux buts contre leur camp, et qu'ils ont su se qualifier juste avant pour les 8de finale de la League Cup.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Promu l'été dernier en Premier League, Fulham a eu beaucoup plus de réussite que son adversaire du jour depuis la reprise. En difficultés avant la Coupe du Monde, le club londonien a profité de la trêve internationale pour se refaire la cerise puisqu'il a remporté ses 2 matchs de reprise en Premier League. Le club londonien s'est d'abord imposé sur la pelouse de Crystal Palace (0-3) qui a fini le match à 10 contre 11, avant d'arracher en fin de match un succès à domicile face au relégable Southampton samedi (2-1). Résultat, Fulham s'affiche à une belle 7place de Premier League. Entre une équipe de Leicester pas si nul (13) et à domicile, et une équipe de Fulham en réussite mais pas si costaud, le match nul à grosse cote est possible.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASHavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavecavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Leicester Fulham encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !