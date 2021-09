Pronostic Leeds Liverpool : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Liverpool en patron à Leeds

Profitez de 150€ offerts chez Betway

Profitez de 150€ offerts chez Betway

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Leeds Liverpool :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

De retour dans l’élite du foot anglais la saison dernière, Leeds a été l’une des grandes satisfactions de la Premier League, en réalisant une très bonne saison et en offrant des rencontres spectaculaires. Lesproposent le jeu offensif entreprenant prôné par Marcelo Bielsa. Cet été, le club s’est renforcé en attirant le joueur du FC Barcelone Junior Firpo. De plus, dans les dernières heures du mercato, Leeds a profité de l’arrivée de CR7 à Man U pour recruter Daniel James, dont l’avenir chez lessemblait bouché. Le feu-follet gallois vient renforcer une ligne d’attaque de premier plan avec Bamford, qui vient de fêter sa première cape avec les Three Lions, et les percutants Raphinha et Harrison. Humiliés d’entrée à Manchester United (1-5), les Peacoks ont ensuite réalisé deux matchs nuls face à Everton (2-2) et Burnley (1-1). En quête d’une première victoire, Leeds compte sur le soutien d’pour renverser Liverpool.chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Liverpool a vécu une saison dernière compliquée, plombée par les absences de joueurs majeurs dans le domaine défensif. Néanmoins, les protégés de Klopp ont réussi à accrocher une place en Ligue des Champions. Cet été, le technicien allemand s’est réjoui de pouvoir retrouver son défenseur central phrase Virgil van Dijk essentiel dans les bons résultats desces dernières saisons. Pour ce déplacement délicat dans le North Yorkshire, Klopp ne pourra pas compter sur ses internationaux brésiliens (Alisson, Firmino et Fabinho), privés de cette rencontre par la FA, car ils n’ont pas été autorisés à rejoindre leur sélection nationale, ce qui devrait obliger Klopp à aligner un trident offensif composé de Mané, Salah et Jota. Victorieux de ses deux premiers matchs de la saison face à Norwich (0-3) et Burnley (2-0), Liverpool a ensuite été tenu en échec face à Chelsea (1-1) dans l’un des premiers gros chocs de PL. Néanmoins, cette rencontre face au champion d'Europe a permis de voir que lessont redevenus très compétitifs. A quelques jours d’un match de Ligue des Champions contre le Milan AC, Liverpool semble en mesure de s’imposer àface à Leeds.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic Leeds Liverpool détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !