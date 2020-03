Pronostic Le Mans Troyes : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 2

Troyes enchaîne au Mans !

Promu cette saison, le Mans est à la lutte pour sauver sa place dans l’antichambre de la Ligue 1. Les joueurs de la Sarthe ont toujours de l’espoir, car d’une part, ils sont à égalité avec le barragiste Niort, et d’autre part, le Paris FC n’est qu’à deux points. Les hommes de Réginald Ray ont en revanche raté une très belle opportunité le week-end dernier à Chambly. En effet, les Sarthois ont mené de 2 buts avec une supériorité numérique avant de laisser échapper des points précieux en fin de rencontre (2-2). Ce match nul vient tout juste après une belle victoire obtenue face à Guingamp dans la MMArena (2-1). Pour ce match et comme pour toutes les rencontres de Ligue 2, le Mans ne pourra pas compter sur son public pour les pousser dans leur mission de survie.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Troyes est lancé dans la lutte pour la montée. Battu l’an passé lors des barrages d’accession par Lens, l’ESTAC est une nouvelle fois dans le bon wagon avec la 4place à seulement 3 points du leader lorientais. La bande à Batlles, qui marche par séries cette saison, connaît un bon passage avec 4 victoires pour un nul. Le week-end passé, les joueurs de l’Aube ont partagé les points face au Paris FC (1-1). Lors du match aller, les Troyes s’étaient imposés (2-1) et espèrent en faire de même lors de ce huis-clos. Vainqueur à Orléans et à Caen sur ses 2 derniers déplacements, l’ESTAC semble en mesure de ramener les 3 points de la Sarthe.- Vous obtenez un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecUn 1er pari remboursé de 100€ + 20€ EN EXCLU avecavecRetrouvez le Pronostic Le Mans Troyes encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les côtes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !