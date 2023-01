Pronostic Le Havre Sochaux : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Le Havre lâche les amarres face à Sochaux

Après avoir récemment battu son dauphin bordelais (1-0), pour le match de reprise post-Mondial, Le Havre a l'opportunité de se détacher en tête du classement avec la réception du 3, Sochaux. Actuellement, la formation normande compte 5 points d'avance sur Bordeaux et 6 sur son adversaire du soir. En cas de succès ce mardi au stade Océane, le HAC s'offrirait un beau matelas d'avance. Le club havrais est l'équipe la plus solide du championnat avec 6 buts encaissés et une seule défaite concédée, sur la pelouse de Valenciennes en début de saison. Eliminé de la Coupe de France au tour précédent, le club havrais a pu se reposer ce week-end en prévision de choc. Depuis la fin du Mondial, les Havrais ont donc battu Bordeaux et sont allés prendre un point à Charléty face au Paris FC (0-0).

En face, Sochaux a joué les playoffs d'accession l'an passé et avait été seulement battu par Auxerre aux tirs aux buts. Le départ d'Omar Daf, grand artisan de ce parcours, avait semé le doute auprès des supporters sochaliens. Arrivé sur la pointe des pieds, Olivier Guéguan a mis quelques journées à imposer sa patte mais a permis au FCSM de se mêler à la lutte pour la montée en Ligue 1. En effet, les Sochaliens ne comptent qu'un seul point de retard sur Bordeaux. Les Doubistes ont perdu ce fameux strapontin lors de la dernière journée en étant battu en Gironde dans le choc face aux Bordelais (2-1). Avant cela, la formation sochalienne avait pris le dessus sur Rodez (1-0) à Bonal grâce à Kalulu. A l'instar du HAC, Sochaux n'a pas joué le week-end dernier car il avait été sorti au tour précédent en Coupe de France par Thaon. A domicile, le Havre va vouloir frapper un grand coup pour prendre ses distances en tête de la Ligue 2. Vainqueur de ses 5 derniers matchs dans son stade, le HAC espère faire la passe de six face à des Sochaliens qui n'ont plus gagné depuis 5 déplacements (3 défaites et 1 nul en championnat + 1 élimination en Coupe).