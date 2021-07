Pronostic Le Havre Guingamp : Analyse, cote et pronostic du match de Ligue 2

Des buts de chaque côté entre le Havre et Guingamp

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport (au lieu de 100€ habituellement)

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Le Havre - Guingamp :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le Havre faisait partie, en début de saison, des potentiels candidats aux playoffs d’accession. Auteur d’un exercice décevant, le club normand a au contraire été contraint de lutter pour son maintien, obtenu seulement lors des dernières journées. Paul Le Guen a conservé les faveurs de son président mais va devoir réaliser une saison plus aboutie. Pour cela, le club havrais a décidé de s’appuyer sur les jeunes. Dans le cadre des matchs de pré-saison, Le Havre a débuté par une défaite face à Amiens, avant de s’imposer face à Quevilly Rouen et de faire le nul contre Rennes et Lens. Au niveau de l’effectif, Paul le Guen peut toujours compter sur le sénégalais Jamal Thiaré, meilleur buteur du club la saison passée.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Guingamp n’a pas réussi à confirmer son statut depuis sa relégation en Ligue 2. En effet, le club costarmoricain, souvent cité parmi les favoris à la montée, a bataillé pour le maintien. L’an passé, proche de la zone rouge, le club s’est repris en fin de saison sous les ordres de Bompard pour accrocher au final la 9e place du général. Cet été, le club a décidé de tourner une page en confiant l’équipe à Stéphane Dumont, qui effectue ses débuts en tant que coach principal. De plus, le club s’est séparé de plusieurs éléments cadres comme Rodelin, Phiri ou Romao et de certains indésirables à l’image des Ntep, Poaty ou Valdivia. Concernant les arrivées, l’En Avant a attiré Lemonnier du Mans, Sivis du Red Star et Barthelmé de Troyes. La campagne de matchs amicaux s’est conclue sur une série de matchs nuls, 4 en 5 rencontres. Pour cette opposition entre deux équipes qui veulent relever la tête, nous voyons une rencontre ouverte avec des buts de chaque côté.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic Le Havre - Guingamp détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !