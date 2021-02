Pronostic Lazio Rome Cagliari : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

La Lazio Rome facile face à Cagliari

Après une première partie de saison moyenne, la Lazio a démarré 2021 tambour battant. Après un nul au Genoa, les Bianconeri ont enchaîné 5 succès en Serie A dont deux significatifs obtenus face à la Roma (3-0) et chez l'Atalanta (1-3) le week-end dernier. Eliminé de Coupe d'Italie par ces mêmes Bergamasque récemment, les Laziale vont en revanche disputer les 1/8de finales de Ligue des Champions cet hiver, confirmant qu'ils font bien partie de l'une des meilleures formations européennes. 6de Serie A, la Lazio veut profiter de la venue d'un relégable à l'Olimpico pour poursuivre sa remontée au classement.

En face, c'est plutôt la soupe à la grimace du côté de Cagliari. Alors que les Sardes avaient bien démarré leur saison, ils n'ont plus gagné en championnat depuis le 7 novembre. Malgré le retour de Nainggolan sur l'île cet hiver, le club continuer d'enchaîner les défaites, 7 consécutives jusqu'à ce match nul concédé la semaine passée à domicile dans les dernières minutes face à une équipe de Sassuolo en méforme (1-1). En 2021, Cagliari a perdu assez largement face au Napoli (1-4), le Milan (0-2) et chez l'Atalanta en Coupe (3-1) et on pourrait de nouveau voir l'équipe sarde perdre d'au moins 2 buts face à un autre gros de Serie A.