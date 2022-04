Pronostic Lazio Milan AC : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Le Milan AC garde la tête face à la Lazio

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La Lazio Rome fait partie des formations à lutter pour une place dans une compétition européenne. Après 33 journées de Serie A, les Laziale sont sur le dernier strapontin qualificatif pour l’Europe. Les hommes de Maurizio Sarri se retrouvent sous la pression de la Fiorentina et de l’Atalanta qui comptent quelques points de retard mais qui comptent chacune un match en retard. La place du club romain est donc menacée. Largement battu dans le derby par la Roma il y a 1 mois (3-0), la Lazio s’est reprise en dominant Sassuolo (2-1) et le Genoa (1-4). En revanche, lesont connu un coup d’arrêt samedi dernier en étant tenu en échec au Stade Olympique face au Torino (1-1). Menés au score, les Romains ont égalisé dans le temps additionnel par l’inévitable Ciro Immobile. L’international italien a inscrit à cette occasion son 25but en Serie A.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Milan AC est l’actuel leader de Serie A avec deux points d’avance sur l’Inter qui a un match en retard. Les hommes de Stefano Pioli se montrent solides en championnat puisqu’ils n’ont perdu qu’une seule fois en 2022 juste après la reprise face à la Spezia, et avec une décision arbitrale qui avait retourner l'issue du match. L’excellente dynamique desleur a permis de prendre les commandes du championnat italien. En revanche, les Milanais viennent de subir un coup dur en étant surclassé par l’Inter en demi-finale de la Coppa Italia (3-0). Pour tenter de prendre le meilleur sur la Lazio, Pioli ne pourra pas compter sur Kjaer, dont la saison est terminée mais aussi sur Ibrahimovic et Rebic, tous deux blessés. En revanche, les Leao, Giroud, Kessie ou Hernandez seront bien présents. Cette saison, le Milan a déjà affronté la Lazio à deux reprises pour deux larges succès, en Serie A (2-0) et en Coppa Italia (4-0). Sur sa lancée, le club milanais pourrait de nouveau prendre le dessus sur les Laziale.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecen rentrant le code "SOFOOT10"avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Lazio Milan AC encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !