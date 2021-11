Pronostic Italie Suisse : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022

L’Italie fait un grand pas vers la qualif’ face à la Suisse

Championne d'Europe en titre, l'Italie joue sa place pour le Mondial 2022 lors de cette confrontation face à la Suisse. En effet, la possède le même nombre de points que la avec 14 unités. De plus, les deux sélections possèdent une différence de but quasi similaire (légèrement favorable aux Transalpins). Suite à son succès à l'Euro 2020, l'Italie a participé au Final 4 de la Ligue des Nations où les hommes de Mancini ont fini en 3 position. Battue par l'Espagne en demi-finale (2-1), l'Italie s'est reprise face à la Belgique lors du match pour la 3 place (2-1). Dans le cadre des éliminatoires du Mondial, les Italiens ont quasiment réalisé un parcours parfait, ne perdant des points qu'à deux reprises lors des nuls face à la Bulgarie (1-1) et contre la Suisse lors du match aller. Pour ce rassemblement, Mancini est privé de plusieurs joueurs dont Verratti et Immobile. Sans le buteur laziale, le génial Chiesa ou le dynamiteur Insigne pourraient encore se montrer. De son côté, la Suisse a également réalisé un très bon championnat d'Europe en atteignant les quarts de finale face à l'Espagne. Sur leur parcours, les Suisses se sont notamment défaits de l'équipe de France. A l'instar de l'Italie, la se montre très solide ne laissant des points en route que contre l'Italie (0-0) et l'Irlande du Nord (0-0). Impressionnant défensivement, la Suisse reste sur 5 journées sans avoir encaissé le moindre but. Pour ce rassemblement, la Nati sera privé de pas mal de cadre puisque Xhaka, Elvedi, Emboli et Seferovic sont absents. A domicile, l'Italie devrait trouver les ressources pour s'imposer face à la Suisse et faire un grand pas vers la qualification.