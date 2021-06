Pronostic Italie Suisse : Analyse, cotes et prono du match de l'Euro

Deux bonus spécial Euro pour parier sur Italie - Suisse !

Nos paris sur Italie - Suisse

Une Italie séduisante

La Suisse en quête d’assurance

Verratti sur le chemin du retour, Florenzi blessé

Les compos probables :

L'Italie enchaîne face à la Suisse

En effet, au fond du trou, après avoir raté la Coupe du monde 2018, las’est refait une beauté avec Roberto Mancini. Intraitables lors des qualifications pour l’Euro, avec un parcours parfait, les Italiens ont également décroché la première place de leur poule de Ligue des nations et participeront au, en octobre, face à la Belgique. En ouverture de l’Euro, devant son public, l’Italie a livré une première rencontre intéressante en surclassant la Turquie (3-0). Timorés en première mi-temps, les Transalpins ont passé la vitesse supérieure en 2période. Bien aidée par le but contre son camp de Demiral, poussé à l’erreur par un Berardi inspiré sur son côté droit, l’Italie a fini très fort. Insigne et Immobile, les anciens coéquipiers de Pescara, ont alourdi le score. La seule fausse note de la soirée est venue du Parisien Florenzi, blessé, sorti à la mi-temps. Son remplaçant, le Napolitain Di Lorenzo, s’est montré actif, et a marqué des points en prévision des autres rencontres. Dominatrice, l’Italie n’a pas eu à puiser dans ses ressources pour s’imposer. L’expérimentée charnière Bonucci – Chiellini a vécu un match des plus tranquilles.De son côté, la Suisse a livré un premier match intéressant face au pays de Galles malgré un résultat décevant (1-1). Les Suisses ont fait valoir leur supériorité dans le jeu en se créant plusieurs opportunités. Tombée sur un Ward des grands soirs, mais également plombée par la maladresse de ses attaquants, la Nati n’est pas parvenue à creuser l’écart après l’ouverture du score d’Embolo. Pire, les hommes de Petković ont concédé l’égalisation sur l’une des rares opportunités galloises. Les Suisses veulent prendre des points lors de ce 2match pour se mettre en position favorable avant un choc important face à la Turquie. Avec un groupe habitué à jouer ensemble, la Suisse a les armes pour contenir la, mais va devoir élever son niveau de concentration dans les deux surfaces pour ne pas renouveler les erreurs commises face au pays de Galles.Large vainqueur de la Turquie, Mancini devrait s’appuyer sur un XI proche de celui qui a affronté les Turcs. Florenzi, blessé, devrait laisser sa place à un Di Lorenzo percutant lors de son entrée en jeu. Son pendant, Spinazzola, a été l’un des meilleurs éléments sur la pelouse vendredi dernier. Offensivement, le trio Berardi-Immobile-Insigne impliqué sur les 3 buts devrait être reconduit. Le seul doute concerne la titularisation de Locatelli. En effet, le Parisien Marco Verratti est sur le chemin du retour et devrait obtenir du temps de jeu. Certainement un peu juste pour le match contre la Suisse, le « petit hibou » pourrait débuter sur le banc. Élément majeur du système mis en place par Mancini, le sélectionneur italien se réjouit du retour du Parisien. De son côté, la Suisse pourrait effectuer quelques retouches dans son équipe de titulaires avec Gavranović, auteur d'un but refusé et très remuant pour son entrée face au pays de Galles, prenant la place de Seferović, décevant. Discret face au pays de Galles, Shaqiri est attendu pour cette rencontre face aux Italiens.: Donnarumma - Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola - Barella, Jorginho, Locatelli - Berardi, Immobile, Insigne.: Sommer - Elvedi, Schär, Akanji - Mbabu, Xhaka, Freuler, Rodríguez - Shaqiri - Embolo, Gavranović.Outsider pour le titre en juillet, l’Italie a laissé une belle impression dans ce début d’Euro. Les Turcs ont joué sans doute un peu contre nature avec un 4-5-1 très défensif qui les a privés de ballon. Victorieuse avec brio de la Turquie (3-0), laa fait le plein de confiance avant ce choc face à la Suisse. Roberto Mancini a bâti une équipe compétitive capable de lutter contre les meilleures nations. Poussée par ses tifosi, une nouvelle fois au stade olympique de Rome, l'Italie devrait s'imposer contre la Suisse, au terme d'un nouveau match maîtrisé offensivement.