Pronostic Italie Etats-Unis : Analyse, prono et cotes du match amical

Une victoire pour l’Italie face aux États-Unis !

Les États-Unis affrontent l'Italie en Belgique à Genk, pour leur deuxième amical en moins d'une semaine. Jeudi, les Américains s'étaient lourdement inclinés à Londres face à l'Angleterre (3-0). Dave Sarachan, sélectionneur des USA, a pour mission de relancer cette formation. Les départs à la retraite des Donovan, Dempsey, Jermaine Jones ont laissé un grand vide dans cette sélection. Si le nouveau coach dispose de joueurs de talent, comme Pulisic (Dortmund) ou Weah (PSG), mais ces derniers n'ont pas encore l'expérience internationale. Depuis leur non-qualification pour le dernier Mondial (devancé par de modestes formations comme le Panama ou le Honduras), les Etats-Unis ont perdu 3 de leurs 5 matchs amicaux (3 défaites contre le Brésil, la Colombie et l'Angleterre, 1 nul contre le Pérou et 1 victoire contre un Mexique décimé).Les Italiens n'ont pas réussi à s'imposer face au Portugal samedi (0-0) mais ont confirmé leur retour en forme. Avec près de 70% de possession et une domination totale pendant 70 minutes, laa affiché un visage très agréable. Roberto Mancini a trouvé le socle de son équipe et l'association Jorginho-Verratti au milieu fonctionne à merveille. Célèbre pour ses grands attaquants, l'Italie est à la recherche du joueur capable d'amener son efficacité à la pointe de la sélection. Balotelli en méforme et Immobile décevant en sélection n'ont pas donné satisfaction. Ce manque de buteur pourrait pousser à Mancini à faire évoluer Insigne, excellent avec Naples, en faux numéro 9. Pour cette rencontre, nous voyons une Italie retrouvée s'imposer devant des Etats-Unis en reconstruction.