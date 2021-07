Pronostic Italie Espagne : Analyse, cotes et prono de la demi-finale finale de l'Euro + 250€ offerts

Après le quasi sans-faute de samedi (un combiné et 2/3 sur Ukraine - Angleterre), on vous donne notre pronostic Italie - Espagne sur la première 1/2 finale de l'Euro

Nos paris sur Italie - Espagne

L'Italie donne la leçon

Une Espagne en 1/2 finale malgré tout

Spinazzola seul forfait ?

Les compo probables :

Une Italie plus réaliste que l'Espagne

Après son absence du Mondial 2018 vécu comme un drame national, l'Italie a eu la bonne idée de confier les rênes de sa sélection à Roberto Mancini, champion d'Angleterre avec Manchester City et triple champion d'Italie avec l'Inter Milan. Résultat, depuis septembre 2018, l'Italie est invaincue (soit 32 matchs sans défaite) et elle est au rendez-vous du dernier carré de cet Euro. Après avoir réalisé une phase de poule parfaite avec 3 victoires sans encaisser de but face à la Turquie (3-0), la Suisse (3-0) et le Pays de Galles (1-0), les Italiens ont été contrarié en 8par le bloc très dense aligné par l’Autriche dans l'entrejeu avant de faire la différence en prolongations (2-1). Opposé en 1/4 à une Belgique n°1 au classement FIFA, laa maîtrisé les Diables Rouges, obtenant une victoire (2-1) et qualification ne souffrant d'aucune contestation. Malgré le but de Lukaku encaissé, Donnarumma et la défense italienne ont été une nouvelle fois énormes (seulement 2 buts encaissés par l'Italie sur ses 13 derniers matchs).L'Espagne est également au rendez-vous de ces demi-finales (une première en compétition internationale depuis l'Euro 2012 qu'elle avait remporté), mais laa été bien plus laborieuse que son futur adversaire. S'enfonçant dans des principes de jeu caricaturaux où la possession de balle à outrance ne compense pas avec un manque de verticalité, la sélection entraînée par Luis Enrique avait débuté son Euro par 2 nuls décevants contre la Suède (0-0) et la Pologne (1-1). Vainqueur très facilement de leur dernier match de poule contre la Slovaquie (5-0) après une erreur du gardien slovaque Dubravka qui les avait aidé à se libérer, les Espagnols avaient dominé sur leur lancée, en 8, les Croates (5-3 a.p.) non sans se faire peur. Alors qu'on pensait les hommes de Luis Enrique désormais émancipés de la pression, ils nous offert une nouvelle partition inquiétante en 1/4 de finale face à la Suisse. En contrôle pendant une bonne partie du match et auteur de l'ouverture du score, l'Espagne a ensuite donné le but de l'égalisation à Shaqiri (1-1, fin du temps réglementaire). Obligé de jouer des prolongations, les Ibériques n'ont pas su forcer le verrou posé par des Suisses réduits à 10 contre 11 et s'en sont finalement sortis aux tirs au but.Si aucune des deux équipes ne compte de suspendus pour cette rencontre, l'Italie a perdu face à la Belgique son latéral gauche Spinazzola qui faisait un excellent Euro. Victime d'une rupture du tendon d'Achille, le joueur de la Roma sera remplacé par le latéral de Chelsea, Emerson. Sinon, Mancini devrait aligner le même 11 que face à la Belgique, avec un Chiesa qui semble avoir gagné la place d'ailier droit aux dépens de Berardi, et qui accompagne désormais devant le buteur Immobile et le Napolitain Insigne, auteur d'un magnifique enroulé du pied droit sur le deuxième but italien inscrit face à la Belgique. Du côté de l'Espagne, il y a moins de certitudes concernant le 11 de départ qui a pas mal bougé depuis le début de l'Euro. Aux côtés d'Aymeric Laporte, Pau Torres ne donne pas vraiment satisfaction en défense centrale mais il est souvent préféré au néo-Barcelonais Eric Garcia. Apathique face aux Suisses, Morata a semblé fatigué.: Donnarumma - Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson - Barella, Jorginho, Verratti - Chiesa, Immobile, Insigne.: Simon - Azpilicueta, Pau Torres (ou Eric Garcia), Laporte, Alba - Koke, Busquets, Pedri - Sarabia, Morata (ou Gerard Moreno), Ferran Torres.Equipe ayant fait la plus belle impression générale depuis le début de l'Euro, l'Italie semble sereine à l'approche de cette demi-finale. Se basant sur un collectif très soudé car impliqué par Mancini qui avait fait participer quasiment tous les habituels remplaçants (y compris Sirigu) au troisième match de poule, lafait preuve également d'un plus grand réalisme que l'Espagne. Ne parvenant pas à être bon sur 90 minutes entières, laabuse des passes latérales devant la défense adverse, et peut être vite mis en danger défensivement quand l'adversaire a le ballon. En toute logique, l'Italie devrait pouvoir se défaire à Wembley de cet Espagne-là, avec pourquoi pas une nouvelle réalisation d'Insigne ou d'Immobile (2 buts chacun dans la compétition), et ainsi disputer la finale dimanche.Retrouvez le Pronostic Italie Espagne encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !