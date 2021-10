Pronostic Italie Espagne : Analyse, cotes et prono de la demi-finale de Ligue des Nations

L’Italie sur son nuage face à l’Espagne

Place à la Ligue des Nations lors de cette quinzaine internationale avec la première demi-finale qui oppose l'Italie à l'Espagne ce mercredi. Cette affiche était déjà celle des demi-finales de l'Euro 2020, au cours de laquelle les Italiens s'étaient imposés cet été lors des tirs aux buts, dans une rencontre dominée par la Roja. Suite à cette victoire, la avait enchainé et remporté le championnat d'Europe en dominant l'Angleterre sur ses terres. Les hommes de Roberto Mancini ont ensuite repris le chemin des qualifications pour le Mondial 2022 à la reprise, où ils ont signé deux matchs nuls face à la Bulgarie (1-1) et contre la Suisse (0-0). Largement dominatrice, l'Italie a manqué de réussite lors de ces deux matchs. En revanche, lors de la dernière journée, l'Italie s'est facilement imposée face à la Lituanie (5-0) avec notamment un doublé de Kean. Retourné à la Juventus, l'ancien Parisien est encore là, à l'inverse des deux numéro 0 habituels, Ciro Immobile et Belotti forfait. Buteur contre la Bulgarie et excellent pendant l'Euro, Chiesa devrait être titulaire. Pour atteindre ce dernier carré, l'Italie a remporté son groupe de LDN devant les Pays-Bas, la Pologne et la Bosnie en restant invaincu. Par ailleurs, la série d'invincibilité de la dure depuis 37 matchs et un revers au Portugal en septembre 2018. En face, l'Espagne avait connu une époque glorieuse avec la génération des Casillas, Puyol, Pique, Xavi, Iniesta ou Torres auteure du doublé coupe du Monde 2010 - Euro 2012. Les désillusions de l'Euro 2016 et du Mondial 2018 ont vu ces derniers éléments tirer un trait sur la sélection nationale. Seuls les Sergio ont poursuivi l'aventure, puisque Busquets et Ramos ont fait partie des cadres au début de l'ère Luis Enrique. Cependant, le Néo-Parisien a connu de nombreux problèmes physiques qui a obligé Enrique a appelé le récent naturalisé Aymeric Laporte. Suite à sa défaite en demi-finale de l'Euro face à l'Italie, la Roja a réalisé une contre-performance en Suède lors des éliminatoires pour le Mondial en s'inclinant face aux équipiers de Lindelöf (1-2). Ce succès met la pression sur les Espagnols qui avaient déjà perdu des points à domicile face à la Grèce. La Suède avec deux matchs de retard pourrait cependant prendre les commandes du groupe en cas de succès lors de ses 2 rencontres. Au niveau de l'effectif, Luis Enrique doit faire face à plusieurs forfaits importants puisque l'excellent Pedri qui avait enchainé Euro – JO est blessé, tout comme les Alba, Morata, Thiago ou Dani Olmo. Ces absences handicapent la sélection espagnole à l'orée d'affronter une Italie en pleine confiance. Sur la continuité de son titre obtenu cet été, la devrait s'imposer face à l'Espagne et se qualifier pour la finale.