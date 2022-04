Pronostic Guingamp Toulouse : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Toulouse va toujours de l’avant à Guingamp

Huitième de Ligue 2, l'En Avant Guingamp ne joue plus grand-chose dans cette fin de saison. En effet, le club breton accuse 12 points de retard sur le Top 5 qui permet de participer aux playoffs pour l'accession en Ligue 1 et 11 points d'avance sur le premier relégable. Lors des derniers matchs de la saison, Guingamp devrait être en mesure de décrocher quelques points supplémentaires qui devraient leur permettre de rester en Ligue 2. Arrivé cet été, Stéphane Dumont réalise un excellent travail en Bretagne, en progrès ces derniers mois. Depuis la fin d'année 2021, l'En Avant se montre solide et constant dans ses performances. Les Guingampais n'ont perdu qu'à deux reprises lors des 13 dernières journées. Les Costarmoricains restent par ailleurs sur deux très belles victoires face à Nancy (3-1) et contre le Nîmes Olympique (0-2).

De son côté, Toulouse fonce vers la Ligue 1. Actuellement, le club haut-garonnais occupe la tête de la Ligue 2 avec 8 points d'avance sur son dauphin, l'AC Ajaccio. Les hommes de Montanier sont dans une forme exceptionnelle avec un seul revers concédé lors des 14 dernières journées, dans un jours sans à Caen. Lors des 9 dernières rencontres, le TFC s'est imposé à 8 reprises avec notamment des gros succès face à Dijon (4-1), Le Havre (4-0) ou Amiens (6-0). Le week-end dernier, la formation toulousaine a réalisé une très bonne opération en s'imposant face au Paris FC qui était alors 2. Les Toulousains ont souffert mais ont su renverser le club francilien avec des réalisations de Diakite et Healey (2-1). Après avoir connu quelques semaines délicates, le buteur gallois a retrouvé son sens du but lors des dernières journées, ce qui lui permet d'être en tête du classement des meilleurs buteurs avec 16 réalisations. Pour cette affiche qui ouvre la 32e journée de Ligue 2, Toulouse devrait faire un nouveau pas vers la Ligue 1 en s'imposant à Guingamp.