Pronostic Grenoble Le Havre : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Grenoble tient tête au Havre

Inattendu barragiste l’an passé, Grenoble était parvenu à se hisser dans les playoffs d’accession mais s’était seulement incliné lors de sa confrontation en demi-finale face à Toulouse. A l’intersaison, le GF38 a perdu Philippe Hinschberger, parti rejoindre Amiens. Le club grenoblois a alors misé sur l’Italien Jacobacci. Les débuts du nouveau coach ont été compliqués puisque son équipe a dû attendre la 5journée pour accrocher son 1succès. Depuis quelques semaines cependant, les Grenoblois semblent avoir assimilé la nouvelle méthode de leur entraineur. En effet, les Isérois se montrent nettement plus convaincants et sont remontés en 10position avec 6 points de retard sur les playoffs et 5 d’avance sur la relégation. En revanche, les Grenoblois restent sur deux défaites consécutives en déplacement face à Valenciennes en Ligue 2 et sur la pelouse d’Andrézieux en Coupe de France. Dans son stade des Alpes, la formation iséroise se montre très solide avec 5 victoires lors des 6 dernières réceptions.enchezavec le code SOFOOT⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Havre a souvent fait partie des candidats aux playoffs mais a souvent déçu. Ce fut le cas l’an passé, où Les Havrais ont terminé dans le ventre mou. A l’intersaison, Paul le Guen a revu les objectifs à la baisse, ce qui semble avoir libéré ses hommes. En effet, après 16 journées disputées, le Havre se trouve en 6position avec seulement 3 points de retard sur le troisième, Auxerre. Solide formation, le HAC ne s’est incliné qu’à deux reprises (seul Toulouse a un meilleur bilan) face au Paris FC et Dunkerque. En revanche, les Normands accumulent les matchs nuls comme lors des deux dernières journées face à Valenciennes (0-0) et Amiens (1-1). Le week-end dernier, les Havrais ont connu une désillusion en se faisant sortir de la Coupe de France par la petite équipe de Chauvigny. Très performant à domicile en ce moment, Grenoble devrait pouvoir résister à une formation havraise qui enchaine les matchs nuls.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Grenoble Le Havre encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !