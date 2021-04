Pronostic Grenoble Châteauroux : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Grenoble se reprend face à Châteauroux

A l'instar des 3 premiers du classement, Grenoble s'est incliné lors de la dernière journée face au Paris FC (2-0). Les Isérois ont conservé leur 4place mais ne comptent plus que 2 points d'avance sur le club parisien. En revanche, les Grenoblois possèdent 6 points de plus que le 6, Auxerre, et sont donc bien placés pour finir au moins à l'une des places de barragiste en fin d'exercice. Le revers face au Paris FC est venu stopper une série de 7 journées de championnat sans la moindre défaite. Dans son stade des Alpes, le GF38 reste à ce jour la seule formation de Ligue 2 à être toujours invaincue avec 9 succès pour 5 matchs nuls, dont 3 lors des 3 dernières réceptions. Cohérent depuis le début de saison, Grenoble veut profiter de la venue de la lanterne rouge pour se relancer et confirmer sa place dans les 5 premières positions.

De son côté, Châteauroux a un pied en National. En effet, la Berrichonne végète en queue de classement depuis de longues semaines et voit ses adversaires directs prendre une avance irrémédiable. A l'heure actuelle, la formation castelroussine compte 11 points de retard sur la première formation non relégable, Dunkerque. Arrivé récemment, Marco Simone a vu son équipe obtenir un nul lors de la dernière journée face à des Caennais pas au mieux, et un autre face à Sochaux juste avant. Avec une seule victoire lors des 19 dernières rencontres de Ligue 2, l'avenir de la Berrichonne semble s'écrire à l'échelon inférieur. Dans la course aux play-offs, Grenoble devrait s'imposer à domicile face à une formation castelroussine lanterne rouge