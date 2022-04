Pronostic Grenoble Caen : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Caen accroche Grenoble

Grenoble vit une saison diamétralement opposée à celle de l'an passé. En effet, le club isérois avait participé aux playoffs pour monter en Ligue 1, mais s'était incliné à deux marches de l'élite avec un revers contre Toulouse. Cette saison, le GF38 est engagé dans une toute autre bataille, celle du maintien. Mal en point en fin d'année 2021, le club a décidé de confier les clés de l'équipe à Vincent Hognon. Ce dernier a connu une entame difficile mais a ensuite imposé sa patte. L'équipe grenobloise a connu un très bon passage avec 4 journées sans défaite avec des victoires sur Nancy (0-1) et Pau (0-1) pour des nuls contre Rodez (0-0) et Bastia (1-1). Mais le week-end dernier, les hommes de Vincent Hognon se sont inclinés sur la pelouse de Dijon (1-0) avec un but de Le Bihan en toute fin de rencontre. L'expulsion d'Abdallah a certainement coûté le point du nul au GF38.

En face, le stade Malherbe de Caen a connu une saison dernière très compliquée avec un maintien obtenu lors de l'ultime journée. Pour ce nouvel exercice, le club normand est parfaitement rentré dans le championnat mais a ensuite connu une grosse baisse de régime. Depuis quelques semaines, les hommes de Stéphane Moulin ont retrouvé des couleurs et viennent de remporter 3 des 4 derniers matchs disputés. En effet, le Stade Malherbe a dominé Toulouse (4-1), Le Havre (2-4) et Dunkerque (2-1) pour un nul contre Valenciennes (1-1). En forme, les Caennais sont remontés à la 6place et possèdent désormais 11 unités d'avance sur la relégation, et 12 sur le top 5. La fin de la saison s'annonce tranquille pour le club normand qui devrait tout faire pour poursuivre sur son excellente série. Sur sa lancée, Caen devrait poser des problèmes à Grenoble en accrochant au moins le nul en Isère, dans un nouveau match à moins de 4 buts pour les Grenoblois.