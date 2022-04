Pronostic Grenoble Amiens : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Grenoble – Amiens, un nul qui arrange tout le monde

Mal en point fin 2021, Grenoble a parfaitement redressé la barre lors des dernières semaines. L’arrivée de Vincent Hognon a été bénéfique puisque l’ancien coach messin a fait passer sa formation de la zone de relégation à la 14place. Les Isérois comptent désormais 8 points d’avance sur le premier relégable et 1 point supplémentaire devrait assurer leur place dans l’élite. Le club grenoblois est sur une excellente dynamique de 3 victoires consécutives face à Dunkerque (0-3), Valenciennes (3-0) et le week-end dernier sur la pelouse du Havre (0-1). En forme, le GF38 n’a pas encaissé le moindre but lors des 3 dernières journées et va tout mettre en œuvre pour accrocher un point qui devrait lui permettre de se maintenir.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Amiens est dans une situation similaire à celle de Grenoble. En effet, les Picards n’ont toujours pas assuré mathématiquement leur maintien mais n’ont besoin que d’un point pour l’être. A l’instar du GF38, Amiens a connu une entame de saison poussive. Petit à petit, le club picard s’est ressaisi pour remonter au classement et se retrouver actuellement en 11e position. Les hommes de Philippe Hinschberger se sont montrés solides tout au long de la saison et sont également les champions des matchs nuls en Ligue 2 avec pas moins de 16 en 35 rencontres (comme Bastia). Le week-end passé, les Amiénois ont une nouvelle fois partagé les points sur la pelouse de Dunkerque (0-0). Ainsi, on pourrait voir Grenoble et Amiens se quitter sur un nul qui satisferait les deux formations en vue du maintien.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASHavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Grenoble Amiens encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !