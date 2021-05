Pronostic Gaston Gasquet : Analyse, cotes et prono du 1er tour de Roland Garros

Passage de témoin entre Hugo Gaston et Richard Gasquet

Le 1tour de Roland Garros nous offre, mardi, une très belle affiche 100% tricolore dans le tableau masculin entre Hugo Gaston et Richard Gasquet. Le jeune Hugo Gaston fait son retour Porte d’Auteuil après avoir marqué l’édition précédente avec un huitième de finale face à Dominic Thiem. Le jeune Toulousain avait épaté par sa couverture de terrain et son toucher de balle. Ses qualités lui avaient notamment permis de sortir Stan Wawrinka en 5 manches et de pousser l’un des meilleurs joueurs sur terre battue, Dominic Thiem dans la dernière manche décisive. Le retour à la normalité a été plus compliqué pour Hugo Gaston, sans résultat marquant sur le circuit ATP. En revanche, le 141mondial a repris confiance sur le circuit Challenger en signant récemment une finale à Rome et une demi-finale à Oeiras au Portugal. Revigoré par ses derniers résultats, Gaston compte s’appuyer sur la magie de Roland pour venir à bout de son ainé.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Richard Gasquet a été pendant de nombreuses années l’une des têtes d’affiche du tennis français. Pas épargné par les blessures, le Biterrois se rapproche désormais de la fin de sa carrière. A 34 ans, Gasquet occupe la 53place mondiale et n’a pas connu de résultat significatif cette saison. Le « petit Mozart du tennis » est capable de fulgurance comme lors de son succès à Lyon face à Diego Schwartzman (6-3, 7-5), même si l'Argentin est clairement en difficultés cette année. Un peu mieux ces dernières semaines, Gasquet a signé deux quarts de finale à Lyon et Parme. En Italie, le Biterrois a été corrigé par le terrien espagnol Munar (6-1, 6-1), sans doute éprouvé physiquement par sa victoire en 3 sets de la veille face à Pedro Martinez. Cette première opposition entre Gaston et Gasquet devrait nous offrir un beau combat qui devrait durer. Fort physiquement, Hugo Gaston, le plus jeune des 2, pourrait prendre l’ascendant sur son ainé et signer une nouvelle victoire de prestige à Roland Garros.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic Gaston Gasquet détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !