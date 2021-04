Pronostic Fulham Wolverhampton : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Fulham résiste à domicile face à Wolverhampton

Après avoir réalisé une très belle série de résultats qui lui avait permis de revenir à 2 points du premier non relégable, Fulham coince depuis quelques journées. Les sont conscients qu'ils doivent lutter chaque journée pour revenir à portée de tir de Newcastle pour peut-être s'offrir un match décisif pour le maintien lors de la dernière journée. Les hommes de Scott Parker avaient montré de bonnes choses pendant 10 journées en ne perdant qu'à deux reprises face à Leicester et Tottenham. Lors de cette excellente dynamique, les Cottagers s'étaient notamment imposés à Anfield face à Liverpool. Depuis ce succès, Fulham a perdu ses trois derniers matchs face à Man City (0-3), Leeds (1-2) et à Aston Villa (3-1). A Villa Park, les ont pris l'avantage en seconde période par Mitrovic mais ont craqué dans les 10 dernières minutes en encaissant 3 buts.

Calé à la 14 place avec 9 points d'avance sur le premier relégable qui n'est autre que Fulham, Wolverhampton vit une saison moyenne. Un succès à permettrait aux Wolves de conserver leur place dans l'élite. Après avoir dominé consécutivement Southampton et Leeds, Wolverhampton a connu un passage compliqué de 5 journées sans la moindre victoire. Battus par City et Liverpool, les Wolves sont allés faire des nuls à Newcastle (1-1) et Aston Villa (0-0). Lundi, les partenaires de Joao Moutinho se sont inclinés à domicile face à West Ham (2-3). Nuno Espirito Santo peut compter sur un Pedro Neto très inspiré depuis le début de saison, auteur de 5 buts et 5 passes décisives. Pour cette affiche, Fulham devrait tout tenter pour décrocher un succès crucial dans l'optique du maintien. Les Cottagers semblent en mesure de tenir le point du nul face aux Wolves dans une rencontre avec moins de 4 buts.