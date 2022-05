Pronostic Fribourg Leipzig : Analyse, cotes et prono de la finale de Coupe d'Allemagne

Leipzig, la coupe pleine face à Fribourg

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 11 autres sites vous permettent de parier sur ce Fribourg - Leipzig :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Fribourg a été la sensation de la saison en Allemagne. En effet, ceux que l’on surnomme les Brésiliens du Brigsau ont joué le Top 4 de Bundesliga jusqu’au bout du championnat. Les défaites concédées lors des deux dernières journées face à l’Union Berlin (1-4) et contre le Bayer Leverkusen (2-1) leur ont certainement coûté une place en Ligue des Champions la saison prochaine. Ces mauvais résultats ont fait l’affaire de … Leipzig qui a décroché le dernier strapontin pour la C1. En plus de son excellent parcours en Bundesliga, Fribourg s’est hissé en finale de la Coupe d’Allemagne où il affrontera Leipzig. Le parcours n’a pas été simple puisque pour son entrée en lice, le club entrainé par Streich s’est difficilement imposé face à la modeste équipe de Osnabruck. Ensuite, les « Brésiliens du Brigsau » sont allés brillamment s’imposer à Hoffenheim (1-4). En quart de finale, Fribourg s’est défait de Bochum (2-1) lors des prolongations. Avec les éliminations du Bayern et du Borussia Dortmund, la bande à Streich a hérité d’une équipe de Bundesliga 2 en demi-finale avec Hambourg. Grâce à une excellente entame de match avec 3 buts inscrits lors des 35 premières minutes, Fribourg a parfaitement négocié le piège tendu par Hambourg (1-3). Cette équipe de Fribourg possède des joueurs très intéressants avec les Sallai, Grifo ou Holer.enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Leipzig avait connu un changement important lors du dernier mercato estival avec le départ de leur coach Nagelsmann pour le Bayern Munich. Arrivé pour succéder au talentueux coach allemand, Jesse Marsch n’a jamais su trouver la bonne formule. Après une accumulation de résultats décevants, Leipzig a confié l’équipe à Tedesco. L’arrivée de l’entraîneur allemand a totalement relancé Forsberg et ses partenaires. Sur la scène européenne, le club allemand s’est hissé en demi-finale de l’Europa League face aux Glasgow Rangers où il a craqué dans un Ibrox bouillant lors du match retour. En Bundesliga, Leipzig a enchaîné les succès en 2022 avant de connaître un coup de moins bien lors des dernières semaines, certainement la conséquence de l’enchaînement des matchs tous les 3 jours. Lors de la dernière journée, Leipzig a même été tenu en échec par une formation de l’Arminia Bielefeld condamnée à la Bundesliga 2. Les hommes de Tedesco ont tout de même accroché le Top 4 grâce aux contre-performances de ses adversaires directs. En plus de ses bons parcours en Bundesliga et en Europa League, Leipzig dispute la finale de la Coupe d’Allemagne face à Fribourg. Pour atteindre ce stade de la compétition, les partenaires de Forsberg ont notamment dominé Hanovre ou l’Union Berlin. Pour tenter de remporter ce trophée, Leipzig compte sur son international français Nkunku, tout juste titré meilleur joueur de Bundesliga et auteur d'une saison d'une efficacité exceptionnelle avec 34 buts toutes compétitions confondues. Habitué à disputer ce type de rencontre, Leipzig devrait prendre le dessus sur Fribourg.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Fribourg Leipzig encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !