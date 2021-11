Pronostic France Kazakhstan : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022

La donne est simple pour le France - Kazakhstan de ce samedi soir. Les Bleus valideront leur présence pour le prochain Mondial en s'imposant. Pour ce match peut-être décisif, Winamax vous offre 100€ direct pour parier

La France a su rebondir

Un Kazakhstan sans la moindre victoire

Des absences chez les Bleus

Les compos probables pour France - Kazakhstan :

La France plie l'affaire face au Kazakhstan

En demi-finale, les champions du Monde ont renversé la Belgique qui menait de 2 buts à la pause, grâce à des réalisations de Mbappé, Benzema et Théo Hernandez. En finale, les Tricolores ont une nouvelle fois fait preuve de réaction face à l’Espagne. Menés au score par les Espagnols, les Français sont rapidement revenus au score grâce à une superbe réalisation de Karim Benzema avant le but décisif de Mbappé. Candidat au Ballon d'Or, l'attaquant madrilène commence a trouvé une belle alchimie avec ses compères offensifs, Griezmann et Mbappé. Dans le cadre de ces éliminatoires pour la Coupe du Monde, les hommes de Didier Deschamps sont dans une position extrêmement favorable qui devrait leur permettre de se qualifier pour le Qatar. Actuellement, la France est 1de son groupe avec 12 points, 3 de plus que son dauphin ukrainien qui a disputé un match supplémentaire. Une victoire face au Kazakhstan ce samedi lui assurerait un ticket pour le Mondial. Dans cette poule, les Français sont toujours invaincus avec 3 victoires et 3 nuls. Les Bleus ont notamment concédé deux nuls lors du rassemblement de septembre face à la Bosnie Herzegovine et contre l’Ukraine. Mais pour leur dernier match, les partenaires d’Hugo Lloris ont signé un succès important face à la Finlande à Lyon (2-0) avec un doublé d’Antoine Griezmann.125nation FIFA, le Kazakhstan était évidemment la sélection la plus modeste de ce groupe sur le papier. Confirmation au niveau des résultats puisque les Aigles pointent en dernière position avec seulement 3 points récoltés, grâce à des matchs nuls obtenus lors de la double confrontation face à l’Ukraine et sur le terrain de la Bosnie. Lors du match aller face à la France, les Kazhakes avaient encaissé deux buts en première mi-temps avant de tenir le score face à des Bleus peu inspirés (score final : victoire 2-0 de la France). A l’heure d’aller défier la France au Parc des Princes, la sélection kazhake est sur une terrible dynamique de 14 matchs sans la moindre victoire. Leur dernier succès remonte à septembre 2020 et un déplacement en Lituanie. Lors du dernier rassemblement, les Kazakhes se sont inclinés sans marquer contre la Bosnie (2-0) et la Finlande (2-0).Comme souvent à pareille époque, les sélections font face à des absences, Didier Deschamps n’est pas épargné. En effet, le sélectionneur tricolore déplore les indisponibilités de Maignan, Varane, et Kimpembe. De plus, convoqué par DD, Paul Pogba s’est blessé dès le 1entrainement à Clairfontaine. Le Mancunien a été remplacé par le joueur de la Roma, Jordan Veretout. Au rayon des bonnes nouvelles, l’entraineur bayonnais se réjouit de pouvoir compter sur Kanté ou Rabiot, absents lors du dernier rassemblement. De plus, le technicien tricolore a renouvelé sa confiance aux jeunes Tchouameni et Diaby, convaincants pour leurs débuts. Depuis son retour en Bleu, Benzema a été éblouissant (6 buts) et confirme ses prestations de club.: Lloris - Koundé, Upamecano, Lucas Hernandez - Pavard, Kanté, Tchouameni, Theo Hernandez - Griezmann - Benzema, Mbappé: Potakilov - Lovginenko, Alip, Malyi - Bystrov, Vasilyev, Zhukov, Kuat, Taykenov - Zaynutdinov, OmirtayevMalgré plusieurs absences importantes, la France évolue dans une autre catégorie que le Kazakhstan. Les Bleus viennent de confirmer lors du dernier Final 4 de la Ligue des Nations leur titre de champion du Monde, et les changements tactiques opérés par DD commencent à porter leurs fruits. Deschamps dispose d’une attaque exceptionnelle avec son trio Benzema-Mbappé–Griezmann. En pleine forme, le Madrilène a été l’un des grands artisans du titre obtenu en Ligue des Nations et sera certainement l’un des hommes clés de ce duel face au Kazakhstan. Supérieurs à leurs adversaires, les Français devraient s’imposer sans prendre de but comme à l'aller face à une équipe repliée en défense et composter leur ticket pour le Qatar.Retrouvez le Pronostic France Kazakhstan encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !