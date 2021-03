Pronostic France Espoirs Russie Espoirs : Analyse, cotes et prono du match de l'Euro U21

Séance de rattrapage pour la France Espoirs face à la Russie

En s'imposant avec la manière face à l'Islande (4-1) lors de la 1journée de l'Euro U21, la Russie est en position favorable pour décrocher l'une des deux premières places du groupe. La Russie a pu compter sur un Fedor Chalov très inspiré. En effet, le prometteur attaquant du CSKA Moscou a inscrit le premier but de son équipe et a offert les deux suivants à ses coéquipiers. Annoncé comme une pépite du football russe, Chalov reste sur deux saisons décevantes et compte sur cet Euro U21 pour briller et se relancer. L'attaquant du CSKA sera la menace principale pour la défense française. Pour se qualifier pour ce championnat d'Europe, la Russie a terminé en tête de son groupe qui comprenait également la Pologne et la Bulgarie.

De son côté, la France a vécu un cauchemar pour son entrée en lice face à une sélection du Danemark à sa portée. A l'image de leurs ainés face à l'Ukraine, les Bleuets ont fait preuve de suffisance alors que cette équipe possède un potentiel très intéressant. Les hommes de Sylvain Ripoll ont certes dominé la rencontre mais n'ont pas su mettre ce grain de folie pour tromper la vigilance d'une solide sélection danoise. Au pied du mur, les Français vont devoir réagir face aux Russes, qui sont sur le papier les adversaires les plus coriaces du groupe, s'ils veulent avoir une chance de qualification. Pour ce 2match, Ripoll retrouve Dagba qui a purgé son match de suspension, le parisien devrait évoluer sur son flanc droit tandis que Wesley Fofana devrait retrouver sa place de prédilection l'axe central à la place de Badiashile. Déçu par la prestation de plusieurs éléments, notamment sur le plan offensif, Ripoll devrait donner sa chance à d'autres joueurs pour ce match crucial face à la Russie. Désireux de se racheter, les Bleuets devraient s'imposer.