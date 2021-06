Pronostic France Allemagne : Analyse, cotes et prono du match de l'Euro + 200€ offerts direct

Déposez 100€ offerts et misez avec 300€

La France s'avance bien armée

Une Allemagne revancharde

Du classique pour les 2 sélections

Les compos probables :

La France se montre face à l’Allemagne

Quart-de-finaliste du Mondial 2014, puis finaliste du dernier Euro, « son Euro » perdu face au Portugal, la France a ensuite confirmé sa montée en puissance en remportant la Coupe du monde en Russie. Les Bleus de Didier Deschamps font toujours partie des meilleures nations mondiales, comme l’ont démontré leurs derniers résultats. En effet, la sélection tricolore a remporté son groupe de Ligue des nations devant le Portugal, la Croatie et la Suède, et disputera pour la première fois leen octobre. Pas verni par le tirage au sort sur cet Euro, les Bleus sont tombés dans le groupe de la mort puisqu'ils vont affronter l’Allemagne, championne du monde 2014, le Portugal champion d’Europe 2016 et une sélection hongroise qu'ils affronteront à Budapest. Pour se préparer pour cet Euro, les hommes de Didier Deschamps ont disputé deux rencontres amicales face au pays de Galles et contre la Bulgarie. Lors de ces deux oppositions, les Bleus se sont tranquillement imposés (3-0 à chaque fois).Championne du monde 2014, l’Allemagne était arrivée en tant que favorite lors de l’Euro 2016. Bien partis, les Allemands avaient seulement chuté en demi-finales face à la... France et un Antoine Griezmann inspiré, auteur d’un doublé (2-0). Cette défaite a cassé la belle dynamique de laqui a également connu une sortie prématurée lors du Mondial 2018, incapable de sortir des groupes. Les mois qui ont suivi n’ont pas été spécialement convaincants, malgré une qualification logique obtenue pour cet Euro. En effet, le technicien a rappelé Müller et Hummels pour cet Euro. Lors des derniers mois, la sélection allemande a connu des revers surprenants avec une humiliation en Espagne (6-0) en Ligue des nations et, plus récemment en mars, l’Allemagne s’est inclinée à domicile contre la modeste Macédoine du Nord lors des qualifications pour le Mondial 2022. Au pied du mur, Löw compte sur l’excellente forme de ses hommes évoluant en Angleterre, puisque Havertz, Werner, Rüdiger ou Gündoğan étaient tous engagés en finale de la Ligue des champions avec leurs clubs respectifs.Pour ce premier match, Didier Deschamps devrait s’appuyer sur l’équipe qui a démarré le dernier match amical face à la Bulgarie, avec un trio offensif composé de Mbappé, Griezmann et Benzema. Séduisante sur le papier, cette collaboration a signé des enchaînements offensifs intéressants lors des deux dernières rencontres. Touché face aux Bulgares, KB9 devrait être apte. Très solide à chaque ligne, la France possède également un milieu de terrain exceptionnel avec un N'Golo Kanté qui a rayonné sur l’Europe lors de la Ligue des champions. À ses côtés, Paul Pogba est toujours aussi fort sous le maillot tricolore. Le duo n'a jamais été battu quand il a été titularisé ensemble par Deschamps. Ce dernier possède en plus un banc de qualité, capable de changer le cours d’une rencontre. Olivier Giroud l’a une nouvelle fois rappelé face à la Bulgarie en signant un doublé. En face, l’Allemagne devrait évoluer en 3-4-3 avec un trio de devant composé par 3 joueurs du Bayern, à savoir Leroy Sané, Serge Gnabry et l’expérimenté Thomas Müller, rappelé par Löw avec Hummels (attendu également titulaire). Dans ce dispositif tactique, l’habituel milieu de terrain central Joshua Kimmich devrait occuper le flanc droit avec pour pendant à gauche l'excellent Gosens de l’Atalanta.: Lloris - Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez - Kanté, Pogba - Mbappé, Griezmann, Rabiot - Benzema.: Neuer - Hummels, Gunter, Rüdiger - Kimmich, Kroos, Gündoğan, Gosens - Gnabry, Müller, SanéTombée dans un groupe extrêmement relevé, la France se doit de commencer fort. Au regard de leur état de forme, les Bleus ont toutes leurs chances de sortir de ce groupe, mais ne doivent pas sous-estimer leurs adversaires ou se voir trop beaux. Néanmoins, les hommes de Didier Deschamps semblent sereins et encore plus forts qu'au Mondial, avec l'apport d'un Benzema devant. De plus, les Bleus nous ont habitués depuis 5 ans à élever leur niveau de jeu lors qu'ils rencontrent une adversité de qualité. Depuis sa défaite face à l'Allemagne en quart de finale du Mondial 2014, l’équipe de France n'a plus perdu (3 victoires, 2 nuls) face à la, un adversaire qui lui réussit bien désormais, après lui avoir coûté quelques pages de son histoire. Si Benzema n'a pas encore marqué depuis son retour en EdF, Mbappé et Griezmann ont trouvé le chemin des filets et semblent en grande forme.Retrouvez le Pronostic France Allemagne encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !