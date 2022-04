Pronostic Feyenoord Slavia Prague : Analyse, cotes et prono du 1/4 de finale aller de Ligue Europa Conférence

Le Feyenoord domine le Slavia Prague

A l'instar du quart de finale entre Bodo/Glimt et la Roma, cette opposition entre le Feyenoord et le Slavia Prague met aux prises deux équipes qui se trouvaient déjà dans le même groupe de Ligue Europa Conférence. Les Bataves avaient remporté cette poule en finissant invaincus avec 4 victoires et 2 nuls. Lors de cette campagne, les Néerlandais avaient pris le dessus sur les Tchèques aux Pays-Bas (2-1), avant de partager les points au retour (2-1), dans deux matchs à buts. Qualifié directement pour les 8de finale grâce à cette 1place, le Feyenoord a sorti le Partizan Belgrade a remportant facilement les deux confrontations (2-5 et 3-1) dans deux nouvelles rencontres avec des buts des deux côtés. En Eredivisie, le club de Rotterdam est sur le podium mais ne peut pas se mêler à la lutte pour le titre qui oppose l'Ajax au PSV. Le week-end dernier, les protégés de coach Slot se sont imposés contre Willem II (2-0).

En face, le Slavia Prague devient un habitué des compétitions européennes, dans lequel il se comporte bien ces dernières années. Cette saison, le club tchèque a donc fini 2de son groupe de C4 dominé par le Feyenoord et a été contraint de disputer un barrage face à une formation venant d'Europa League. Les Tchèques ont pris le dessus sur le Fenerbahce en remportant les 2 manches (2-3 et 3-2). Ensuite, le Slavia s'est défait des Autrichiens de Linz en quart de finale (7-5 en cumulé). En championnat, le club de Prague lutte avec Plzen pour le titre en République Tchèque. Le week-end dernier, les deux formations se sont affrontées et se sont quittées sur un nul qui laisse le Slavia à 1 point de Plzen (1-1). Le Slavia, comme le Feyenoord, enchaîne donc les matchs à buts. A domicile, le Feyenoord pourrait profiter du superbe support de ses fans pour venir à bout du Slavia Prague, dans un match à buts comme lors de la phase de poule.