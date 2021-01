Pronostic FC Séville Real Sociedad : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Le FC Séville se replace face à la Real Sociedad

Sixième de Liga, le FC Séville reçoit samedi la Real Sociedad dans son stade Ramon Sanchez-Pizjuan dans le cadre de la 18journée de Liga. Les Andalous comptent trois points de retard sur leur adversaire du jour, qui occupe la 3place du général mais avec 3 matchs de moins que les Basques. Le FC Séville sort d'une excellente saison au cours de laquelle il a remporté l'Europa League et a fini en 4position de la Liga. Les Sévillans ont connu un départ poussif lors de ce nouvel exercice mais ont ensuite trouvé leur rythme de croisière. Le bilan des 9 dernières journées disputées est limpide avec 6 victoires, 2 nuls et une seule défaite face au Real Madrid. Dans le même temps, le club andalou a validé son ticket pour les 8de finale de la Ligue des Champions face au Borussia Dortmund. La semaine passée, le FC Séville a partagé les points avec le Betis dans le derby (1-1). De son côté, la Real Sociedad est l'une des surprises de la saison. Le club basque a profité des difficultés des cadors pour se positionner dans le haut du tableau. Après un excellent départ, la Real a connu un passage nettement plus compliqué avec 6 matchs sans la moindre victoire. Les Basques ont repris par deux derbys avec une victoire à Bilbao face à l'Athletic (1-0) et un nul à San Sebastian face à Osasuna (1-1). Le coach Alguacil déplore plusieurs absences importantes en ce début d'année dont Silva ou Illaramendi. Solide depuis plusieurs semaines, le FC Séville semble en mesure d'accrocher au moins un nul à domicile face à la Real Sociedad.