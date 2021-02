Pronostic Everton Southampton : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Everton enchaîne face à Southampton

Depuis septembre 1999, Everton ne s'était plus imposé à Anfield face à Liverpool. Le succès obtenu dimanche dernier dans le derby de la Mersey a permis aux hommes d'Ancelotti de se rapprocher de leur grand rival, puisqu'ils comptent actuellement le même nombre de points, mais Everton a un match en retard. Cette victoire est arrivée à point pour les, qui restaient sur deux défaites à Goodison Park face à Fulham (0-2) qui lutte pour son maintien et contre City (1-3) qui fonce vers le titre. Dans le coup pour le top 4, Everton est aussi qualifié pour les quarts de finale de la FA Cup où il affrontera Manchester City. Absents contre Fulham et City, Dominic Calvert-Lewin a disputé quelques minutes face auxet devrait être titularisé pour la réception de Southampton. En son absence, Richarlison s'est signalé en inscrivant 2 des 3 derniers buts de sa formation, tandis que James Rodríguez s'est montré influent dans l'animation offensive. De son côté, Southampton n'y est plus en championnat. En effet, après une excellente première partie de saison, lesviennent d'aligner un 8match de Premier League sans la moindre victoire. Le point obtenu face à Chelsea au St Mary's Stadium est le seul obtenu depuis la mi-janvier (avec donc 1 point pris en 8 journées), et les partenaires de Danny Ings doivent jeter un œil sur le bas de tableau. Lespossèdent 8 points d'avance sur le premier relégable, mais doivent se méfier d'une formation de Fulham qui revient fort. Dans le dur, Southampton s'est peut-être tourné trop vite vers la FA Cup où il retrouvera Bournemouth en quarts de finale fin mars. Avec le top 4 en tête et sur la lancée de sa victoire face à Liverpool, Everton pourrait s'imposer à domicile face à une formation de Southampton à la peine.