Pronostic Everton Manchester City : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Everton face à un Manchester City intouchable

Everton est l'une des agréables surprises de la saison Outre-Manche. Entraînés par l'excellent Carlo Ancelotti, les Toffees sont dans le coup pour les places qualificatives pour la Ligue des Champions. En effet, Everton affiche 3 points de retard sur Liverpool avec 2 matchs de retard. De plus, les partenaires de Lucas Digne viennent de se qualifier pour les quarts de finale de la FA Cup en dominant Tottenham au terme d'une rencontre spectaculaire (5-4). Les Toffees n'ont pas été épargnés par le tirage puisqu'ils retrouveront cette même formation de City en 1/4. Emoussés par leur succès obtenu lors des prolongations face aux Spurs jeudi, les Toffees sont passés complément au travers de leur match face à Fulham dimanche (0-2) lors de la dernière journée. C'est le gros problème des Toffees cette saison, qui sont trop irréguliers.

A contrario, Manchester City plane sur la Premier League en métronome. Les Citizens avaient pourtant connu un départ poussif et n'ont pas été épargnés par les blessures de joueurs importants (Agüero, de Bruyne...) lors de cet exercice. Les absences ont été compensées par l'éclosion de nouveaux éléments, à l'image d'un Phil Foden qui s'annonce comme un futur crack en Angleterre. De plus, Guardiola peut compter sur un Rodri qui a de plus en plus des allures de Sergio Busquets au sein de son équipe, tandis qu'Ilkay Gündogan est exceptionnel depuis le début de saison. L'international allemand, auteur d'un doublé à Anfield face à Liverpool, a récidivé face à Tottenham (3-0). En effet, après l'ouverture du score de Rodri sur penalty, l'ancien du Borussia Dortmund a inscrit 2 nouvelles réalisations et a porté son total à 11 buts depuis le départ de cet exercice. Vainqueur de ses 16 derniers matchs, City devrait poursuivre sur son excellente série et s'offrir 10 points d'avance sur son premier poursuivant, Manchester United.