Pronostic Everton Leicester : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Leicester avec ses ambitions du côté d'Everton

La Premier League nous offre une très belle affiche entre Everton et Leicester. Les occupent actuellement la 6 place de Premier League et comptent 6 points de retard sur leur adversaire du soir, 3. Everton a débuté la saison sur les chapeaux de roue avant de connaître un coup de mou. La bande à Ancelotti s'est ensuite reprise dans le sillage d'un excellent Dominic Calvert-Lewin, auteur de 11 buts depuis le début de saison. Le week-end dernier, Everton n'a pas connu de problèmes pour écarter Sheffield Wednesday en FA Cup (3-0). Pour leur dernier match en Premier League, les Toffees sont allés s'imposer sur le terrain de Wolverhampton (1-2) sur des buts d'Iwobi et Keane. La bande à Ancelotti s'était également imposée lors du match aller au King Power de Leicester (2-0). De son côté, Leicester réalise de nouveau une grande saison. Proche de se qualifier pour la Ligue des Champions l'an passé, les sont aujourd'hui troisièmes avec seulement 2 points de retard sur le leader, Manchester United. Depuis la prise en main de l'équipe par Brendan Rodgers, seuls Liverpool et Manchester City ont marqué plus de points que Leicester. Les viennent de se sortir du piège Brentford en FA Cup (1-3) avec une nouvelle réalisation de Maddison, pour ce qui est son 4 but d'affilée. De bon augure en l'absence de Vardy, blessé en ce moment. En Premier League, Leicester vient de s'imposer face aux Blues de Chelsea (2-0). Depuis le début de saison, la bande à Brendan Rodgers a perdu seulement une seule fois en déplacement sur le terrain de Liverpool (3-0). Sur leur lancée, les Foxes semblent en mesure de s'imposer à Goodison Park face à Everton.