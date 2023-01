Pronostic Dunkerque Auxerre : Analyse, cotes et prono du match de Coupe de France

Auxerre fait respecter la hiérarchie à Dunkerque

Cette opposition était encore une affiche de Ligue 2 la saison dernière. Il y a désormais deux divisions d'écart entre Dunkerque, relégué en National, et Auxerre, promu en Ligue 1. Le club nordiste a dû repartir quasiment d'une feuille blanche mais ne s'en sort pas trop mal au troisième échelon du football français. Il est 5d'un classement qui enverra les deux premiers en Ligue 2 en fin de saison. Les Maritimes abordent toutefois cette rencontre de Coupe de France en manque de rythme. Tombeurs assez brillamment de Beauvais (N2 ; 0-3) et Béthune (R1 ; 0-4) en début de parcours, ils n'ont plus joué en compétition depuis un mois. Auxerre, quadruple lauréat de la compétition, entre en matière dans cette édition de la Coupe de France. Promu en fin de saison dernière dans l'élite, le club bourguignon est mal en point en championnat (18, relégable). Il voudra pleinement jouer la Coupe pour retrouver de la confiance et espérer pouvoir amorcer une réaction en Ligue 1. L'AJA, entraînée depuis l'automne par Christophe Pélissier, n'y est pas en ce moment. Elle reste sur trois défaites dans l'exercice domestique, les deux dernières ayant été concédées ces derniers jours contre Monaco (2-3) et Nantes (1-0). Malgré cette méforme, l'écart de deux divisions entre Dunkerquois et Auxerrois peut se refléter sur le terrain.