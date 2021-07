Pronostic Dinamo Zagreb Omonia Nicosie : Analyse, cote et pronostic du match de qualification pour la Ligue des Champions

Le Dinamo Zagreb intraitable à domicile face à Omonia

Le Dinamo Zagreb est le club phare de Croatie, et s’était signalé la saison passée en atteignant les quarts de finale de l’Europa League, où il s’était incliné face au futur vainqueur Villareal. Sur leur parcours, les Croates avaient réalisé un exploit en remontant un handicap de deux buts face aux Spurs de Tottenham. Sur le plan national, le Dinamo a remporté un nouveau titre en championnat mais aussi en Coupe Nationale. Pour lancer cette saison, le club croate a disputé un premier tour de barrages dans ces qualifications pour la Ligue des Champions face à Valur. Supérieur au club islandais, la formation de Zagreb s’est confortablement imposée au meilleur des deux manches (5-2). De plus, le club croate peut désormais compter sur tous les éléments qui étaient à l’Euro avec leurs sélections nationales, à savoir les Croates Petkovic, Orsic ou le portier Livakovic, mais aussi le suisse Gavranovic. Habituellement très costaud dans son stade, le Dinamo s’est fait surprendre lors de l’ouverture de son championnat par le Slaven Belupo (0-2).chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Omonia a remporté son championnat national devant l’Apollon Limassol, avec 5 points d’avance. Dominateur sur le plan national, Omonia souffre sur la scène européenne, comme en atteste sa dernière place dans son groupe d’Europa League l’an passé, derrière le PSV, Grenade et le PAOK. L’équipe entrainée par Henning Berg vient de remporter la Super Coupe chypriote face à Anorthosis lors de la séance de tirs aux buts. Dans cette équipe, on retrouve les slovaques Duris et Hubocan qui étaient présents avec leur sélection lors de l’Euro. Côté français, l’Omonia est le club d’Erik Bautheac qui avait fait les beaux jours de Nice ou Lille en Ligue 1. Pour cette opposition, le Dinamo parait évoluer un cran au-dessus de la formation chypriote et devrait s’imposer dans une rencontre avec plus d’un but.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic Dinamo Zagreb – Omonia détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !